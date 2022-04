AMLO: No pude porque neoliberales y yanquis se opusieron; pero seguro muchos me recordarán

Pedro Echeverría V.

1. Expresó, más o menos claro, el presidente López Obrador: “Luché con todas mis fuerzas, ustedes lo vieron; pero la oposición, formada por los neoliberales, conservadores del PRIAN y gobierno extranjero, impidió que el pueblo recuperara el dominio de la electricidad. De todas maneras, abrimos el camino para que futuros gobiernos continúen la lucha”. La pregunta es: ¿Será también las mismas expresiones que usará el presidente al concluir su mandato enseñando que se dejaron de hacer cosas esenciales, fundamentales, en sus seis años de gobierno? Me preocuparía por la incongruencia de su discurso.

2. Todos los gobiernos de México, en particular de los cinco últimos sexenios, han mantenido al 80 por ciento de la población en condiciones de pobreza, miseria y hambre. Todos los políticos en sus discursos halagan al pueblo, pero luego por sus acciones sólo se han beneficiado en lo personal, así como a los demás millonarios. En México dicen:”donde le pinchen a la política sale pus, putrefacción”; parece un chiste, pero es real. López Obrador, en sus llamadas “mañaneras” ha denunciado a por lo menos a unos mil exfuncionarios y empresarios, aunque a ninguno ha sido castigado.

3. Así como nada importante cambió al concluir los gobiernos de seudo izquierda de Cárdenas en 1940 y de Echeverría en 1976, al concluir el gobierno de AMLO México seguirá siendo el país de la gran corrupción y el tigre asesino no habrá perdido mancha alguna. El argumento de “no me dejaron hacer” sólo es válido para los pusilánimes que tienen en sus manos mil elementos para defenderse y avanzar. Lo que sucedió es que la famosa “Espada de Damocles”, que AMLO debió de entregar al pueblo para presionar, la tuvieron los burgueses dispuestos a dejarla caer en la cabeza de AMLO cuando ellos quisieran.

4. Quizá “las mañaneras” pudieron ser muy útiles si esa hora y media diaria por cinco días a la semana, se hubiesen empleado para educación política que explique a profundidad –no los chismes de robos y saqueos de los que estamos hasta la coronilla- la situación económica y política de México y el mundo. Por ejemplo: ¿Por qué hay mil multimillonarios de México y 60 millones de pobres y miserables, desempleados y hambrientos, que no desaparecen, que al contrario se incrementan en cada sexenio? ¿Cuánto debe lucharse para que el sistema capitalista, la desigualdad social desaparezcan?

5. Se ha escrito que algunos multimillonarios inteligentes –parte de sus asesores- frenaron el ímpetu, la desesperación, de otros ricos ante los discursos de AMLO, diciéndoles que no desesperen porque nada cambiaría de fondo, que todo sería más o menos igual si se conserva la calma. Decían que sólo era “un estilo personal de gobernar”, en el que “basta con presionar un poco, sin dejar de hacerlo, siempre midiendo cada momento, pero cuidando que el hilo no se rompa”. La población, por su parte, está desesperada porque cambien un poco las cosas en el trabajo y los salarios para que no disminuya su nivel de vida.

6. Aunque muchos políticos digan lo contrario, la realidad es que en el sistema capitalista, del que depende el mundo, la clase dominante determina el rumbo de la política y la economía. Esa clase es muy experta en los arreglos y negociaciones y si alguna vez cede es para avanzar más, porque cuenta con todo el poder de los policías, ejércitos, leyes, abogados, cárceles. Por el contrario, quienes por siglos hemos vivido totalmente dominados por ellos –por falta de fuerza y organización- tendremos que acudir a una estrategia diferente a la que hemos usado durante años; sobre ella tenemos que pensar mucho para que sea efectiva. (18/IV/22)

