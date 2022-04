Ante la amenaza económica Rusa/China/India, los EEUU se lanzan contra ellos pretextando Ucrania

Pedro Echeverría V.

1. Ucrania sólo es un camino, una ruta, un pretexto, usado por EEUU para someter a Rusia, luego a China e inmediatamente a India. Estos tres países son los más habitados del mundo que se encuentran en un gran proceso de desarrollo económico que comienzan a dominar los mercados, la competencia económica mundial y, sobre todo, amenazan el dominio mundial que ejerce el dólar.

2. Aunque todos los medios de información del mundo –absolutamente contralados por los EEUU desde que finalizó la guerra en 1945- informan que Rusia está destruyendo Ucrania, la realidad es que desde que en 1989 se desplomó la URSS y con ella se desapareció el llamado Pacto de Varsovia, los EEUU y la OTAN se autoproclamaron los dueños del mundo y no podían aceptar que 30 años después sea amenazado su enorme poder.

3. En 1989 se desplomó la URSS y todo el llamado “campo socialista” que se organizó al concluir la guerra y los llamados tratados de paz. Estos países –con excepción de la URSS, China, Cuba Corea- ingresaron a la OTAN, que desde 1949 ha sido el poderoso brazo armado de los EEUU, dedicado a invadir y derrocar gobiernos en el mundo. Tardaríamos un poco en enlistarlos en diferentes continentes

4. La OTAN ha querido el ingreso formal de Ucrania que, siendo antes parte de Rusia (hoy con enormes fronteras) le facilitaría someter al más gigantesco territorio. Por ello EEUU hoy ha llenado de armas de todo tipo a Ucrania y a la OTAN porque si Rusia cae, también China debe prepararse para otra provocación parecida. Las intervenciones yanquis han sido más de 100 dentro y fuera de su continente; las rusas no han sido más de dos, relacionadas sólo con su país.

5. Los gobernantes yanquis (los amos de EEUU, los que poseen las riquezas y el poder) llevan en su mente –como Hitler, Mussolini y Franco- la conciencia de dominar al mundo. No es un problema de los pueblos, de la mayoría de los habitantes de EEUU, Alemania, Italia o España, sino de sus gobiernos (principalmente los yanquis) que se han considerado superiores en raza, fuerza, riqueza, espíritu, que por ello deben ser quienes determinen la vida de los demás.

6. Por ello, desde el momento en que China, Rusia, India, comenzaron a ganarles mercados a los EEUU, sobre todo a plantear como objetivo acabar con el dominio del dólar en el mundo propagando que debe desaparecer, ha querido aprovechar su gran poder armamentista para eliminar a sus competidores. De allí radica la llamada guerra Rusia/Ucrania que no es otra cosa que la defensa de Rusia.

7. Rusia también es un país capitalista que -aunque hizo una revolución que durante algunos años luchó por hacerse socialista- jamás pudo superar el capitalismo mundial que terminó imponiéndose. Aunque en Rusia parece existir un gran poder de los capitalistas que se hicieron poderosos a partir de la caída de la URSS en 1989, es ese país mil veces menos funesto que los gobiernos yanquis que han invadido cien veces a diferentes países del mundo.

8. No sé, no he pensado en la posibilidad de una guerra nuclear donde todos desapareceríamos, pero de lo que estoy seguro es que se la gente sale a protestar masivamente en el mundo, cualquier asesino se frenaría. A pesar de que EEUU está de retirada frente a China y Rusia, sigue siendo el país más poderoso y desesperado, por ello debe ser frenado, sobre todo por su pueblo. (8/IV/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26