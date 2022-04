México: más dinero a Slim, Larrea y Salinas; más miseria y hambre a trabajadores y desempleados

Pedro Echeverría V.

1. La gigantesca acumulación, producto de desfalco de 15 multimillonarios de México, alcanzó este año (se publica hoy) una cifra récord de 160 mil 900 millones de dólares, reveló Forbes, la empresa de los más ricos del mundo. Esta cantidad “supera en 43 por ciento el saldo de la deuda externa del gobierno federal, de 112 mil millones de dólares. También equivale a 11.7 por ciento del PIB del país”. Los líderes de atracadores son los multimillonarios Slim, Larrea y Salinas Pliego, mientras el 80 por ciento del pueblo mexicano vive en la pobreza, la miseria y el hambre. ¡Qué país tan justo, igualitario y muy feliz! ¡Cuánta conciencia de un pueblo de 130 millones que se deja aplastar por unos cuantos ricos políticos y empresarios! ¿Será que entre 100 años la cosa sea distinta por las luchas del pueblo?

2. A la cabeza de los multimillonarios: Carlos Slim (teléfonos), con una fortuna de 81 mil 200 millones de dólares, prácticamente 30 mil millones más que al inicio de la pandemia. Le sigue Germán Larrea, dueño de Grupo Minero México, con 30 mil 800 millones de dólares, 20 mil millones más que hace dos años. En tercer sitio está Ricardo Salinas Pliego, con 12 mil 400 millones de dólares, monto que supera con 700 millones de dólares la fortuna contabilizada por la publicación en 2020. Es propietario de TV Azteca, de tiendas Elektra y el Banco Azteca. Siguen en la lista más de 15 grandes tipos, atracadores de México, que han aprovechado los apoyos y la protección de todos los gobiernos del país, incluso del actual. En tanto el salario mínimo de los trabajadores es de 173 pesos (8.6 dólares por 8 horas al día)

3. El presidente López Obrador, cree ilusamente que hablando y denunciando a diario el robo y la corrupción en sus “Mañaneras”, va a desarrollar la conciencia y la memoria de sus audiencias; piensa que controlando a algunos “youtuberos”, así como recortando el soborno de algunos medios de información, va a educar políticamente a un pueblo que durante más de un siglo ha sido manipulado, es decir, empujado por políticos y empresarios para hacer lo que esa misma clase dominante ha querido. Olvida AMLO que mucho más que hablar es actuar con el mejor ejemplo. Por ello el ejemplo del presidente Bukele del El Salvador, de cesar a jueces y funcionarios corruptos a los pocos días de asumir la Presidencia, provocando el enojo del presidente de los EEUU y la renuncia de la embajadora, me pareció muy importante.

4. Si AMLO de entrada dice que nadie del pasado será castigado, que él no es vengativo y sólo pide justicia; si de los mil que ha denunciado nadie va a prisión y sólo van a la cárcel los miserables (ya más de 200 mil) que se roban un pan o una cartera, entonces todos los personajes del tipo Salinas Pliego, se burlarán en su propia cara. Por el contrario, si como decía el excandidato presidencial, El Bronco, “se le cortarán las manos a los ladrones (de cuello blanco)”, entonces ninguno de esos multimillonarios saldría a la calle para que no les gritaran “ladrón” o, de plano ya no robarían por miedo al castigo. Además se obligarían a pagar sus gigantescos impuestos. Pero la fuerza, la oportunidad de AMLO –después de más de la mitad de su sexenio- para componer las cosas, se le acabó. Ahora sólo le quedará culpar a sus antecesores.

5. Ni modo que su sexenio sólo haya servido para obras materiales: el aeropuerto, el ferrocarril y refinería. Lo más importante era reducir la desigualdad entre ricos y pobres acercando los ingresos: que ningún rico gane al mes más de 70 mil pesos ni tampoco ningún pobre gane en 30 días menos de 15 mil; pero se logró lo contrario: hacer multimillonarios a los ricos y miserables a los pobres. Se planteaba reducir al 20 por ciento las muertes y asesinatos; aumentaron muchísimo ambos. Acabar con los manipuladores medios de información; garantizar muy buena organización de los centros de salud y transformar a fondo el sistema educativo. Entre ocho meses, es decir en diciembre-enero, ya México entrará abiertamente en campaña presidencial y la esperanza de AMLO quedará enterrada, igual que todos los sexenios. (6/IV/22)

