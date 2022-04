Boletines de los EEUU para seguir idiotizando al mundo con mentiras, ¿cuándo lo enterraremos?

Pedro Echeverría V.

1. Por mis círculos marxista en la CDMX aprendí en los años 60 que toda la prensa, radio y televisión, al ser propiedad de grandes empresarios, sólo informaban lo que les convenía, siempre de acuerdo con el gobierno en turno; me lo aprendí en teoría, pero en la práctica sólo reconfirmé esa enseñanza cuando “metido hasta el cuello” en las combativas asambleas, manifestaciones y mítines estudiantiles del gran movimiento de 1968, constaté que todos esos medios informativos sólo se dedicaban a leer “boletines de la policía” que les enviaba el gobierno. Nunca como “agitadores profesionales” (como nos llamaban esos medios de información) pudimos ver, escuchar o leer alguna noticia que no sea interpretación del gobierno y la policía.

2. Recuerdo esto de “los boletines de la policía” porque en los mismos medios lo decían, al no contar (en 1968) con los reporteros necesarios. Hoy –después de 54 años- sucede lo mismo, no les urge mucho tener los tradicionales “boletines de la policía” porque poseen reporteros, pero éstos tienen la obligación de ver e interpretar con los ojos e ideas de la empresa que les paga para no sufrir un despido fulminante. Hoy, año de 2022, sucede exactamente lo mismo. Los medios de información no tienen reporteros internacionales, pero aunque los tuvieran sucedería lo mismo. Aquellos “boletines de la policía” de 1968 han sido sustituido con los “boletines” que envía el gobierno de los EEUU para todos los países del mundo.

3. Todos esos medios repiten lo mismo, usan las mismas imágenes y dan los mismos argumentos rumiados por quien les envía los pagos por su incondicionalidad. Dicen los medios que ellos no interpretan porque no son políticos, que sólo informan porque son periodistas; obvio la interpretación ya viene de los EEUU y de los empresarios que pagan al escoger, seleccionar y jerarquizar las noticias. Saben perfectamente los medios de información que no hay lectores críticos y que ellos pueden publicar lo que les venga en gana. Dicen que si la gente sólo repite les basta con publicar fotografías, interpretarlas como pie de página y elaborar frases fáciles, lo demás viene con los articulistas a modo, bien pagados.

4. Lo que más me duele es la extensión del anticomunismo que lleva poco más de un siglo, es decir, desde que triunfó en 1917 la revolución rusa. Esta revolución fracasó porque el capitalismo –que dominaba en el 97 por ciento del mundo- lo aplastó casi a los 10 años de nacer, aunque formalmente se feche 1989-91. Ni Rusia, ni China, menos Cuba, Venezuela o Corea, representan ningún comunismo, sólo honestidad y fervientes deseos; pero la campaña anticomunista yanqui en contra las luchas por la igualdad económica, política, social de los trabajadores que un día decidan levantarse con toda su furia para expropiar todas la riquezas que les han arrebatado. Todas las riquezas acumuladas, sin excepción, son producto del trabajo directo de obreros y campesinos.

5. Así es esto de los medios de información que jamás han informado lo que es la realidad, sino lo que conviene al poder y al dinero. Pero la culpa no es de nosotros, porque desde que nacemos somos víctimas de los que nos enseñan nuestros padres, la escuela, la iglesia, la sociedad. Con razón se ha dicho que “el pensamiento dominante en cualquier sociedad es el pensamiento de la clase dominante”. ¿Y cómo carajos liberar a los padres, a los curas o religiosos, a los profesores, a los “científicos” si todos pertenecen al mismo lodo capitalista? Pues para eso deben hacerse grandes revoluciones -que tienen que ser violentas- por los pueblos fastidiados, encabronados y los realmente dispuestos a romper el mundo para que nazca otro que sea humano. (1/IV/22)

http://pedroecheverrriav.wordpress.com

