43 asesinados, tapados por orden de gobiernos asesinos y cómplices de militares

Pedro Echeverría V.

1. En 2014 secuestraron y asesinaron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y, pasado ya más de siete años, el gobierno asesino de Peña Nieto, su gabinete y sus militares, mantuvieron cuatro años en el engaño más vil a los padres de los muchachos y al pueblo de México. El gobierno de López Obrador, manteniendo un miedo terrorífico a los militares, desde que ascendió al gobierno en diciembre de 2018, ha logrado tener a los padres de familia en la más condenable secrecía y entretenimiento. Por ese sólo hecho el expresidente Peña y unos cinco –como el general Cienfuegos- que intervinieron con él para tapar el problema, deberían estar en prisión, pero no, gozan placenteramente de libertad.

2. Por otro lado, también los padres, los luchadores sociales izquierdistas y la opinión pública, a pesar de nuestras experiencias, hemos carecido de visión histórica. Hemos dejado que cada día 26 de mes, en esos más de siete años (cuatro del presidente Peña y más de tres del presidente López Obrador), salgan los padres a protestar –como si fuera un simple paseo- sin que nadie se sume a sus reclamos y los apoye. Pienso que en los sesenta o setenta –cuando aún no se había desplomado la lucha social combativa y todavía había izquierdistas en la ciudad de México- nunca se hubiesen manifestado sin nuestra presencia combativa. ¿Quiénes serán más culpables, los gobiernos asesinos y encubridores o quienes nada respondemos?

3. Pensando en los golpes a los trabajadores, también he visto que son 14 años de huelga, en la minera Cananea, Sonora. 14 años sin recibir salarios, sufriendo sus familias miseria y hambre. Entre tanto los súper millonarios –con claro apoyo de gobiernos- hacen gigantescos negocios en otros sitios. Los mineros tienen que exigir que su comité no ceda ni un ápice ante los patrones ladrones y asesinos; pero lo más importante es que los bloqueos –única salida que impide tomar vías radicales- se hagan más numerosos, combativos y aprendan a responder a los represores. ¿Por qué no toman los obreros otros negocios de los empresarios y algunas de sus propiedades? ¿Por qué no difunden su movimiento?

4. ¿Pienso que no habrá en el mundo, en América, en México, un reposicionamiento del izquierdismo, es decir, de la posición política que luche de manera combativa, con todo, por la igualdad social, económica y política. ¿Podrá decirse que la fortaleza del capitalismo que creó un gran dominio internacional, superó el marxismo revolucionario radical, lo hizo colaboracionista creando la socialdemocracia o centro izquierda electoralista en países nórdicos y otras naciones como Italia, Francia, España o Alemania? Por ello nadie habla hoy de movimientos de masas y grandes luchas sociales, sino de inversiones de capital, de desarrollo del comercio y el mercado, de prosperidad económica y competencia internacional, a pesar de la miseria extendida.

5. El sistema capitalista ha sido inteligente, por ello ha vivido más de 500 años en pleno desarrollo. Cuando Marx lo estudió y profundizó a mediados de los 1800, el capitalismo era ya muy fuerte en Europa. Pensó que los países industrializados, obreros, en su desarrollo, pronto acabarían con sus burguesías. No pudo ver que el capitalismo alcanzaría su fase imperialista imponiéndose en otros países del mundo y al mismo tiempo creando una “aristocracia obrera” adaptada al capitalismo; mucho menos pudo ver la gran mediatización y enajenación de mercado consumista a la que sería sometida la gran masa de la población. ¿Será la histórica socialdemocracia electoralista –más que los neoliberalismo- de los futuros gobiernos los que harán más poderosos el capitalismo? (30/III/22)

