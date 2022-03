Muchos bloqueos para desbloquear la mente, la flojera e incapacidad de gobiernos y empresas

Pedro Echeverría V.

1. Los bloqueos se preparan como una huelga; nadie los hace por antojos, sin objetivos comunes. La diferencia es que las huelgas pasan por procesos burocráticos de autoridades enemigas de las huelgas, de ahí las huelgas de hecho (no de derecho) cuando los trabajadores tienen mucha conciencia. Los bloqueos son libres, espontáneos, no deben reglamentarse por autoridad alguna. Pero sería tonto no plantear las peticiones a la autoridad con 15 días o un mes de anticipación para recibir respuesta. El maravilloso bloqueo de transportistas de ayer esperó tontamente dos años y con el bloqueo efectivo debe resolverse al otro día.

2. Los trabajadores de manera general, dizque eligen a sus gobiernos, pero éstos luego no los miran porque sólo se dedican a bobear con los de arriba, que poseen los capitales que arrebatan a los de abajo. Si estos multimillonarios “guardan” el dinero de los trabajadores deberían devolverlos cuando sean necesarios, es decir, esos capitales deberían estar a disposición de las necesidades de los trabajadores. Así que nunca los gobiernos deben pretextar falta de presupuesto. Los ricos Slim, Larrea, Salinas P. Bailleres, Beckman, poseen juntos arriba de un billón de pesos que arrancaron a los trabajadores.

3. Lo que ha sucedido con las huelgas es que los trabajadores, después de estallarlas, permanecen encerrados en un local cuando deberían hacer lo contrario: organizar comisiones para visitar otras fábricas, otros centros de trabajo y promover huelgas de apoyo; otras comisiones para organizar mítines en las calles y barrios, repartir volantes y solicitar apoyo económico. Las Huelgas deben hacer bloqueos para obligar a soluciones inmediatas y no permanecer vergonzosamente un mes, un año, tres años, sin resolución. La huelga es un instrumento de defensa y los trabajadores tienen que hacer todo (todo es válido) para lograr ganar.

4. Lo que sucede es que las huelgas y los bloqueos sólo deben ser instrumentos de lucha de los de abajo, de los jodidos, nunca de los trabajadores que tienen mucho y quieren más por su deseo de igualar a los burgueses. Hay trabajadores con altísimos salarios, con becas, otros ingresos; esos no son trabajadores, son aspirantes a ricos, sin vergüenza. Me pregunto, y esto es muy serio: ¿cuál será el futuro en el capitalismo ya mecanizado, con máquinas, de los artesanos libres, desorganizados, como albañiles, herreros, venteros, carpinteros, en cuanto a sus ingresos? Pareciera que su única salida es ser parte de la masa trabajadora.

5. No debemos permitir ninguna reglamentación ni represión a los bloqueos. Convencer de que los bloqueos estén respaldados por demandas y precedidas con 15 días o un mes de anticipación al gobierno, además de exigirle respeto, sin represión. Estas acciones gobiernos y empresarios buscaran desbaratarlas, pero los bloqueadores deben estar preparados con palos, piedras y demás, para evitar cualquier represión. Es una medición pacífica de fuerzas entre gobierno por un lado y trabajadores por otro, donde el gobierno debe de ceder porque es el responsable de lo que pasa en el país. (23/III/22)

