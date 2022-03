AMLO: “Ni subir impuestos ni alzas a la gasolina”, ¿benefician a los pobres o a los ricos?

Pedro Echeverría V.

1. El presidente mexicano López Obrador ha dicho: “No subirán los impuestos o el precio de la gasolina, (seguramente pensando) porque subiría todo”. ¿Qué sería todo? El precio de las casas, las rentas, los automóviles, los refrigeradores, el costo de las carreteras, los cosméticos, las colegiaturas, los viajes al extranjero, los pasajes de avión, la carne, la leche y sus productos. Pero los miserables responderían bien chistoso, porque da la casualidad que –con excepción de los frijoles y las tortillas que comen a diario- nada de eso consumen los pobres; por tanto sólo es un asunto de ricos. ¿Qué pasaría entonces si subieran un 100 por ciento?

2. “La secretaría de Hacienda (en gasolinas) dejará de recaudar impuestos correspondientes a los 565 mil barriles de gasolina que se consumen diariamente en México –cifra de la Secretaría de Energía a enero de 2022–. Esto, descontando actualmente hasta 9 pesos de su recaudación habitual a cada litro de combustible regular, y otro tanto a la Premium y el diésel”. Según el gobierno, esta decisión lanzada apenas el 4 de marzo, busca “proteger el poder adquisitivo de los hogares mexicanos” ante el incremento de los combustibles causado por “tensiones geopolíticas y comerciales” así como la incertidumbre del precio del crudo.

3. Me he preguntado: ¿Por qué Cuauhtémoc Cárdenas siempre aparece como si estuviera encabronado? Además de ser su carácter, debe dolerle terriblemente no haber llegado a la Presidencia después de tres oportunidades. Pero en una pregunta de sus mil entrevistas tuvo razón al decir que “si AMLO no sube los impuestos fallará en su gobierno”. Nosotros en la izquierda siempre hemos pensado que con grandes impuestos a los ricos se podría caminar a un sistema económico justo, igualitario. Claro sería muy lento sino no existe un gobierno con conciencia de expropiación y de igualitarismo.

4. En cuanto a los impuestos a los grandes empresarios por sus gigantescas ganancias, no tengo duda de que deben ser muy altos para compensar a los más pobres, pero con relación a la gasolina no sé cómo aplica; sin embargo para mí todas las políticas deben tener el objetivo de beneficio a los que tienen menores ingresos evitando de manera obligada el ensanchamiento entre ricos y pobres. Lo que ha sucedido es que dado que los ricos, al ser consejeros directos de los gobiernos, aconsejan e imponen todas las políticas que les favorezcan. Y dado que la lucha de clases alguien gana, pues sencillo, siempre triunfan los ricos.

5. Así que en todos los gobiernos, sean de extrema derecha o de centro, nunca los pobres han estado cerca de donde se toman las decisiones, aunque posean centrales de trabajadores; por el contrario, López Obrador anunció con bomba y platillo que los más ricos de México eran sus destacados asesores. Me recuerda una visita internacional del tontito presidente Fox cuando pidió que le tengan confianza porque su gobierno era de empresarios y para los empresarios. Este tipo de declaraciones me parecen de un cinismo brutal, sobre todo en quienes dicen lo contrario. Los consejos que recibirá AMLO serán por bajar impuestos y la gasolina. (16/III/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26