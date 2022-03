México: Flores Magón, el anarquista asesinado, luchador social más importante en la historia.

Pedro Echeverría V.

1. Cuando he mirado La Mañanera del presidente López Obrador, he visto la fotografía de Ricardo Flores Magón (1873-1922) pintada en el fondo de la conferencia. Con ello se recuerda que hace 100 años fue asesinado –en cárcel yanqui- el más grande luchador social (con mucho) de la historia política de México. No sólo organizó y encabezó decenas de huelgas, escribió cientos de artículos y manifiestos, dijo centenares de discursos, combatió a todos los gobiernos (el de Díaz, Madero, Huerta, Carranza, De la Huerta, Obregón), sino que fue encarcelado más de una decena de veces, sumando más de 20 años en distintas prisiones. Era Ricardo un anarquista, un ejemplo de rebelde, que nadie en todo la historia podría igualar.

2. Recuerdo, quizá cuando se recordó el 50 aniversario del asesinato de Ricardo, que demagogos legisladores querían colgarse prestigio, pidieron que se escribiera su nombre en las paredes del congreso. Ignoraron que Flores Magón fue acérrimo enemigo de la dictadura de Díaz, pero también de la revolución de Madero por considerarla burguesa, de los ricos, así como de esos parlamentos burgueses instalados para hacer circo, maroma y teatro. Nunca entendieron esos gobernantes burgueses que Flores Magón –al ser anarquista- era enemigo de todos los gobiernos, de todos los Estados y toda la sociedad capitalista; que él luchaba por el autogobierno de los trabajadores, por las comunas, y la repartición igualitaria de la riqueza.

3. Cualquier “héroe” mexicano reconocido (Morelos, Juárez, Madero, Zapata, Villa, Cárdenas) palidece, son enanitos comparados con el anarquista Flores Magón. Nace en 1873 y desde los 10 años de edad lucha con estudiantes; en 1900 funda el periódico Regeneración, 1901 preside un congreso de clubes liberales; la persecución lo lleva a EEUU; en 1904 además de Regeneración, publica en otros periódicos clandestinos. En 1906 funda el Partido Liberal Mexicano, llama a la lucha armada y promueve grandes huelgas en Cananea, Río Blanco y demás. En 1910 declara que la revolución de Madero es de los ricos y la persecución lo lleva nuevamente a la frontera con EEUU. Al ser asesinado Madero, él continúa su anticapitalismo.

4. Flores Magón planteaba que todos los que estuvieran en buenas condiciones físicas deberían trabajar, producir para toda la comunidad; por ese hecho todos los humanos tendrían que recibir lo necesario para vivir. Además decía que si todos trabajaran bastaría con cuatro horas de producción diaria para que haya suficiente artículos para toda la comunidad. ¿Dónde acabaría la acumulación de riqueza, de dinero, el comercio y toda la corrupción?, pues en la basura, porque no habría necesidad ya de ellos. Que además todos dedicarían el tiempo sobrante a cultivarse, a hacer arte, a conocerse mejor. Las ocho, 10, 12 horas de intensa explotación del trabajo en el capitalismo quedarían sólo en los recuerdos de lo inhumano.

5. Por ese tipo de ideales que hoy parecen utópicos, imposibles de lograr, alguien escribió que habría que “hacer posible lo imposible”, no recuerdo si la Harnecker, es decir, que los seres humanos no podemos seguir viviendo como si estuviéramos muertos, pensando en que nada se puede hacer para cambiar la situación contra este monstruo capitalista que al parecer todo lo domina y controla. Flores Magón es el modelo, el ideal, que sólo descansó muerto en la lucha por sus llevar adelante sus pensamientos. Hoy se habla de Flores Magón, pero siempre cuidando de no hablar de sus ideales absolutamente libertarios, rebeldes, anarquistas enemigos de todo poder. (12/III/22)

