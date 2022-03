Epigmenio con Ciro, ¿Noroña con Loret, Cevallos, en Gobernación con AMLO? ¿Alianza con el que sea?

Pedro Echeverría V.

1. No se rían, todo es posible en la paz: Epigmenio Ibarra, el íntimo del presidente López Obrador, se ha integrado por tiempo indefinido al programa del periodista “antiAMLO” Ciro Gómez Leyva.; antes el ultrareaccionario panista Germán Martínez alcanzó la categoría de comentarista de planta con Gómez Leyva. Por ello no es extraño que otro incondicional amloísta, diputado Fernández Noroña, se convierta en íntimo comentarista del periodista Loret de Mola. ¿Se espera acaso que el claudista Martí Batres se integre al equipo de López Dórica y para que esté completo el cuadro de honor el gran abogado derechista, Fernández de Cevallos, sea nombrado en la secretaría de Gobernación?

2. El presidente López Obrador parece desesperado, dispuesto a negociar todo con los empresarios, la derecha del PRI, PAN, PRD, con los dueños de las empresas de medios de información, etcétera, con el fin de terminar en paz su gobierno. La inseguridad y los muertos parecen haber crecido más que en los gobiernos anteriores y la situación económica del país ha impedido el crecimiento de un salario mínimo decente y la reducción de la pobreza. López Obrador, aunque no quiere que lo comparen con los gobiernos anteriores, parece que terminará su gobierno como uno más que prometió mucho y nada importante pudo hacer porque no es lo mismo tener el gobierno, y los muy ricos el poder.

3. Pensé que el primer programa Ciro-Epigmenio sería de análisis y reflexión crítica para ayudar a entender lo que sucede; pero fue un programa con Ciro el crítico y el Epigmenio defendiendo a su jefe, es decir, más de lo mismo. Ya estoy hasta la madre de escuchar “mañaneras” y a seguidores y justificadores amloístas en las redes; pero también a los cómplices, recibidores de sobornos o subsidios antiAMLO; prefiero 10 veces las entrevistas de Julio Astillero, Rompevientos , Anabel Hernández y sus denuncias y, en parte, a “Los periodistas”, porque todos me informan y me ayudan a pensar. López Obrador con sus “Mañaneras” cree que ha hecho conciencia en el pueblo y que ahora nadie lo engañará

4. Desafortunadamente la población mexicana seguirá siendo víctima de engaños políticos porque nunca ha sido preparada contra ellos; la población sólo es sabia haciendo su trabajo práctico diario, campo en el que los “estudiosos” somos extremadamente ignorantes. AMLO, por el contrario, está pensando en sus estrategias de alianzas –hasta con sus peores enemigos- para sacar a flote su gobierno. Quizá para ser consecuente con su pacifismo o blandenguería esté buscando reincorporara todos los que llamó “la mafia del poder” al descubrir que el poder económico manda en serio. Que los miles de millones de Slim, Larrea, Salinas Pliego,Bailleres, Beckman, no solo mandan en México, sino en parte del mundo.

5. Se le va a deshacer a AMLO en las manos su sexenio. Tendrá que integrar a todos aquellos que denunció como corruptos de la “mafia del poder”. Bueno para él que no los metió a la cárcel y les permitió que conserven sus riquezas y negocios. Por ello he pensado que escogió a un fiscal que lo obedezca, que sólo castigue a quien le ordene el presidente, aunque los superficiales lo acusen de tortuga e ineficaz. ¿Olvidan la tradición muy natural que los secretarios de gobierno tienen que obedecer porque son simples burócratas al servicio del presidente? Así que no sorprendernos de las recomposiciones que se den en adelante, porque todo ello siempre se hará “en beneficio del pueblo”. (10/III/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26