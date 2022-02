La CNTE no es sindicato, son 350 mil profesores que luchan por transformar la educación nacional

Pedro Echeverría V.

1. Los sindicatos, cuando luchan, persiguen defender a sus afiliados en salarios, prestaciones y contra maltratos de los patrones o empresarios; nunca se han planteado hacer revoluciones o transformaciones profundas del sistema de dominación. La Coordinadora (CNTE), con sus más de 350 mil maestros afiliados, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, CDMX, Michoacán y muchos estados de la República, pertenece al sindicato (SNTE), pero es su parte más avanzada, batalladora, pensante y crítica del sistema social y la educación nacional. La Coordinadora fue fundada en 1979 y desde entonces –hace 42 años- ha venido batallando por los derechos de los profesores traicionados por sus dirigentes, siempre al servicio del gobierno nacional en turno.

2. La CNTE sabe que los sindicatos de educación no sólo deben luchar por vender mejor el trabajo de sus afiliados, sino que están obligados a transformar el sistema educativo porque su materia de trabajo son los niños, seres humanos. Por ello –desde que ingresé a la SEP en 1960 como profesor, ya con mis primeras convicciones marxistas- nunca he dejado de recomendar lecturas o reflexiones permanentes. Desde un año antes tuve claro que la educación –sea pública o privada- era parte del Estado capitalista y debíamos luchar por su transformación. Los libros de Iván Illich, Ferrer Guardia, Raimer, O’Neil, fueron mis primeros orientadores, así como hoy no me aparto de Paolo Freire, de la película La educación prohibida (análisis) y de la exposición en Internet por Nuccio Ordine: La utilidad de lo inútil.

3. Si bien la mayoría de los integrantes de la Coordinadora están allí porque son enemigos de los líderes traidores, charros, vendidos, del SNTE, tienen que comprender que cualquier sindicato o gobierno se corromperá mientras exista el capitalismo. Que el 99 por ciento de los líderes de cualquier sindicato o gobierno prometerán todo al entrar, pero ya desde los primeros días comenzará a corromperse por la existencia del sistema capitalista donde el que acumula dinero manda. Robar, acumular, mandar, es obligatorio en cualquier gobierno para poder permanecer en el poder. ¿O hay alguien en mil años de historia de gobiernos que se haya ido limpio, sin haber participado en un desfalco? Sólo cuando desaparezca el capitalismo y se instale la igualdad de todos, desaparecerá, por innecesaria, la corrupción.

4. Los secretarios de Educación, desde siempre, han sido, como los demás secretarios de gobierno, profundamente ignorantes; pero eso sí, muy amigos del presidente quien les pone decenas de asesores. En Educación, lo planes y programas son copias de los anteriores con algunos cambios –como decía aquel filósofo- que en los sustancial nada cambia. Si los profesores de la CNTE sólo miran cambios sindicales o recomendaciones de gobierno, y no piensan en transformaciones profundas –como ha sucedido durante más de un siglo- pues parecería que estamos jugando. ¿Por qué no le piden dos o tres conferencias a Enrique Dussel y una asesoría reservada a sólo 50 estudiosos, de unas cuantas horas? La CNTE ha realizado más de tres mil manifestaciones y como si nada. Siempre nos han toreado.

5. Los líderes político/sindicales del SNTE los conocemos desde que 1944 se fundó por el gobierno de Ávila Camacho-Torres Bodet; el 100 por ciento ha sido incondicional de los diferentes gobiernos del PRI y el PAN. Los dirigentes de la CNTE, que se fundó en 1979, han batallado o hemos batallado contra el llamado “charrismo sindical” en el SNTE, pero nada hemos conseguido quizá por equivocar el objetivo al no sensibilizar al millón y medio de profesores con propuestas de transformación profunda, radical, de la educación. Cambiar la mente, la visión de los profesores, parece más difícil pero cuando pegue esta estrategia, nadie podrá detener las fuerzas de la CNTE que no es burocracia tramitadora. (23/II/22)

