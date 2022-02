¿Por qué las denuncias de “Animal Político” no son atendidas por AMLO a pesar de certeras?

Pedro Echeverría V.

1. Las denuncias con fundamento pueden ser verdaderas aunque vengan del “puerquero”, pero en este caso es, sobre todo, de investigadores reconocidos. He leído buenas investigaciones en esta publicación de las redes, pero no he visto que calen hondo; me parece que las marginalizan. No sé la historia de la publicación o de sus directivos, pero muchos artículos que he leído me han parecido interesantes. La principal investigación de hoy es importantísima, pero parece que no es nada frente al gigantesco desfalco que han sufrido los millones de trabajadores del país en años anteriores.

2. Señala la publicación que “En los dos primeros años del actual sexenio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó malos manejos que rebasan los 145 mil millones de pesos. Hay irregularidades detectadas desde 2020 que siguen sin atenderse, mientras que el dinero no ha sido devuelto. Pese a ello, la Auditoría no ha presentado hasta ahora ninguna denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR). 145 mil millones es una gigantesca cifra, más importante que la denuncia de Loret de Mola, ya tan conocida que el mismo presidente la ha perseguido.

3. Después explica que “En el sexenio pasado, transcurrido este mismo lapso, la ASF ya acumulaba casi 40 denuncias por malos manejos en la gestión de Enrique Peña Nieto. Datos publicados por ASF muestran que, pese a que la revisión de las cuentas públicas de 2019 y 2020 permitió identificar 2 mil 640 irregularidades tanto en las dependencias federales como en los estados, las cuales representan un potencial quebranto al erario, la institución encabezada por el auditor David Colmenares no ha llevado ante el Ministerio Público ninguno de esos casos.

4. Y se concluye: “Las 138 denuncias que la Auditoría ha presentado desde que arrancó el gobierno del presidente López Obrador corresponden solo a hechos relacionados con la cuenta pública de 2018 y las cuentas de años previos. Aquí en México dicen: “lo que no corresponde a su año no es su daño”. Animal Político solicitó a la ASF un posicionamiento sobre la falta de presentación de denuncias, pero hasta la publicación de esta nota el organismo no había proporcionado respuesta. ¿Es el auditor Colmenares una ficha incondicional del presidente AMLO?

5. El gobierno centrista de López Obrador es zarandeado por la derecha que busca recuperar a como dé lugar sus fueros, sobre todo las grandes cantidades de dinero que recibía en sobornos; pero la izquierda, –que más o menos en los años sesenta y setenta salía a las calles y apoyaba huelgas- envejeció y es casi inexistente. La CNTE de maestros, parece mediatizada con promesas; las feministas han sido amenazadas; los padres de los 43 sin solución y los zapatistas silenciados. Se pensó erróneamente que AMLO se inclinaría a la izquierda, pero ha preferido aliarse con la derecha.

6. Pareciera que se les van a descomponer las cosas el presidente AMLO por negarse a castigar con rigor a los personajes que han dañado a la población robándoles su sustento. Parece que su política hoy es integrar a su gobierno a los que denunció como “mafia del poder”, es decir, a quienes han desfalcado a México. Se vislumbra que será un gobierno más, poquito menos ladrón, pero sin resolver el problema de profundas desigualdades: los millonarios se han convertido en multimillonarios y los pobres en miserables. “Mucho ruido y muy pocas nueces”. Seguirá la paz, pero de los sepulcros. (22/II/22)

