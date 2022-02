Apoyar a Ortega de Nicaragua si demuestra que es anticapitalista, anti yanqui y ha reducido la pobreza

Pedro Echeverría V.

1. Nunca creer a un gobierno o a un político acerca de lo que dice sino sobre lo que hace. No debe creerse noticias de prensa o TV sabiendo que la mayoría de ellas mienten muchas veces porque así les ordenan sus patrones, los empresarios que venden las noticias a quien paga más. ¿Cómo saber que el 100 por ciento de notas que hablan muy mal del presidente Ortega de Nicaragua no son notas pagadas por el imperio yanqui? ¿Acaso los grandes empresarios de la guerra no calumniaron durante un siglo a todo lo que olía comunismo en Rusia, China o Cuba? ¿O tiene algún valor lo que algún viajero o “paisano” dice –bien o mal- sobre su país cuando cada quien opina de acuerdo a la ideología que le impusieron?

2. He seguido a Nicaragua desde antes del triunfo de la revolución sandinista de 1979 y, junto a ello, las intervenciones yanquis en aquel país, así como el comportamiento de sus gobiernos. Como en México y en todo el mundo, nunca me han parecido los chismes y problemas políticos personales. Sólo me han interesado los objetivos generales que se cumplan en los países: Que la batalla central sea por la igualdad económica, política, social, cultural, es decir que cada día haya menos pobres, así como también menos privilegiados. Aplaudiría un informe que demuestre cuántos pobres y miserables, así como cuántos ricos y multimillonarios había en 1979 y cuántos hay 40 años después.

3. Pediría y apoyaría un informe que –conforme a la izquierda y el socialismo proclamado por Ortega- me demuestre cuántas empresas han sido expropiadas, cuántos trabajadores desempleados hay en el país y cuál es el salario mínimo e ingreso máximo, es decir, saber si no se continúa saqueando la nación. No me interesa saber si Nicaragua es moderna con más carreteras, aeropuertos, tiendas de lujo y vistosos parques y jardines. Lo importante es saber cuánto se ha avanzado hacia la igualdad real, no en discursos o leyes. ¿Habrá alguna ley o un discurso en el mundo que por demagogia no defienda la igualdad, la justicia, las oportunidades, etcétera? Como dicen en México: “hay igualdad, sólo que unos son más iguales que otros”.

4. Es urgente la difusión de un largo informe que responda a todas las verdades o mentiras que en el mundo ha difundido el imperio en los medios de información sobre Nicaragua y Ortega. Aunque por centroamericano y por tener sólo unos 5 millones de habitantes, Nicaragua no es importante económica y políticamente en el contexto mundial, como heredero de una revolución y su planteo en busca del socialismo, es importante conocer lo que realmente ha pasado. ¿Por qué un izquierdista con un poco de cultura política va a creer en la prensa o TV burguesas que están en manos de los grandes empresarios capitalistas? No debe olvidarse que la ideología dominante en cualquier nación, es la ideología de la clase dominante.

5. Ortega en su informe no puede mentir porque estaría imitando a sus enemigos de la oposición y la derecha. Si acaso tampoco él confiara en los medios de información, tiene que encontrar otros medios para hacer llegar su verdad, sobre todo hoy que existe el internet –que tampoco es muy confiable- pero algo habrá. Espero un resurgir del chavismo, del castrismo, de Lula y Ortega de Nicaragua; así como lo que queda de los Kirchner, de Evo Morales y Correa; posición donde pudiera sumarse López Obrador y su centrismo. Todos ellos podrán conformar una oposición combativa que frene el guerrerismo yanqui, hoy encabezado por Biden que amenaza a Rusia en Ucrania, pretextando una invasión encabezada por Putin. (19/II/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

