AMLO en plena confrontación –defendiéndose hasta con las uñas- contra quienes buscan su caída.

Pedro Echeverría V.

1. El presidente López Obrador está desesperado defendiendo su gobierno de Centro, mientras por otro lado los derechistas: empresarios, partidos (PRI, PAN, PRD), medios de información, el INE (instituto electoral) sueñan con derrocarlo. La confrontación se inició desde que en diciembre de 2018 asumió AMLO el gobierno, pero en las últimas semanas ha arreciado a partir de la denuncia de corrupción porque el hijo de AMLO ocupa una grande y lujosa casa en Houston, EEUU. El presidente lanzó fuertes acusaciones contra periodistas encabezados por Loret de Mola y las protestas de éstos se han multiplicado, más porque AMLO ha querido denunciar con datos ganancias de periodistas y a los magnates que los subsidian.

2. AMLO ha acudido a organismos para conocer cifras de lo que ganan cada mes, pero se las han negado; sin embargo las cantidades que se conocen públicamente son estas, veamos: Los empresarios medios ganan mínimamente al mes un millón de pesos; igual cantidad de ingresos se anotan los dueños de medios de información. Los jueces, los del IFE y otros más, cobran al mes unos 400 mil pesos; el presidente AMLO unos 150 mil; los diputados y senadores unos 140 mil. Los empleados y los reporteros de a pie unos 5 mil pesos al mes. El salario mínimo es también de unos 5 mil pesos al mes. El dólar cuesta unos 20 pesos mexicanos. Así que la empresa del periodista Loret gana un millón de pesos al mes, más extras e imprevistos.

3. AMLO se defiende solo, subrayando en cada discurso que votaron por él más de 60 millones y que los partidos de oposición están en camino de desaparecer; el partido político hecho por AMLO (Morena) también tiende a desaparecer porque el presidente –que siempre declara que sirve a pobres y a ricos por igual- se basta solo, no lo atiende ni le hace caso, dejándolo en manos del oportunismo y de incapaces políticos. Ese partido Morena, que debería estar de manera permanente movilizándose en las calles para apoyar las demandas de AMLO, por lo menos en privatizaciones del petróleo y electricidad, es una basura que sólo sirve para poner candidatos, siempre muy utilizables y muy desprestigiados. En vez de impulsar la educación política, apoya la peor ignorancia.

4. Ningún partido político cuenta con capacidad de movilización; casi todos por el enorme desprestigio que cargan y Morena por incapaz y su marcha acelerada hacia la derecha extrema. Con una política de movilización AMLO ya no lloraría o pediría favores; le bastaría convocar dos o tres marchas masivas –de ninguna manera para halagos o aplausos- y anunciar la siguiente marcha, para que todos lo respeten. Pero como presidente blandengue ya puedo verlo arrodillado ante Biden pidiéndole el favor de que deje de entregar dinero a la oposición porque le están causando problemas. Ya veo a Biden mediatizándolo, aconsejando a AMLO que negocie, que dialogue, con empresarios, partidos y demás para lograr la paz en México.

5. Morena seguirá siendo una porquería, un partido absolutamente oportunista, sin ideas que ayuden a cambiar a fondo este país. No debe olvidarse que los partidos pueden contribuir a despertar y apoyar a los gobernantes que como AMLO hablan y no actúan por miedo. Deben ser muy críticos, de ninguna manera halagadores y apéndices al servicio incondicional del gobierno. Los partidos deben formar también miles de cuadros políticos agitadores y organizadores, muy bien preparados en las batallas que sepan explicar los problemas; así como que sustituyan a los funcionarios que no estén sirviendo a la población. Nadie, absolutamente nadie, pondría a sufrir al gobierno, sabiendo que siempre tendrá a la mano una fuerza que lo respalde. (18/II/22)

