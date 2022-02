La inmediatismo, “lo que a mí me conviene”, es el peor individualismo que aprovecha el poder

Pedro Echeverría V.

1. El individualismo que divide a seres humanos -ampliamente fomentado en el capitalismo por las clases dominantes- se opone a todas las ideas que impulsan las acciones colectivas que unifican. No sé cómo se comportan los seres humanos en otros países igual de capitalistas, pero en México por la economía, la política, la educación y la cultura, las clases medias y la burguesía sólo ven por sus intereses individuales. Todos sus pensamientos giran en torno a sus intereses individuales y los de su familia porque están bloqueados, no pueden pensar en acciones o beneficios más amplios, para otros seres humanos. Dicen: para que preocuparse por los demás, defender a otros, si ni siquiera agradecen nuestro apoyo.

2. Ese pensamiento extendido en todo el país -ampliamente difundido en la familia, la escuela, la iglesia, en los medios de información- es el que ha bloqueado las luchas sociales. Recuerdo a Etienne de la Boetié, filósofo francés del siglo XVI, sobre comportamiento humano preguntándose en su discurso de “La servidumbre voluntaria” porque “millones y millones de seres humanos nos sometemos a algunos miles de hombres”. Su respuesta parece ser: por “el dominio de la ideología”. No es tanto por la represión de los ejércitos, las leyes y las cárceles, sino por la manera de pensar que nos imponen las instituciones, los gobiernos, las clases poderosas, el Estado. Por ello muchas veces no entendemos porque la gente sólo apoya por dinero o privilegios.

3. Durante 60 años de activista de la izquierda sólo conocí trabajos de volanteos, de mítines, de varios círculos de estudios, además de las grandes marchas y confrontaciones; pero siempre me retiré desanimado pensando en que muy poca gente asiste y a la gran mayoría le importa un bledo a pesar de la explotación, opresión o miseria; lo único que ha parecido importarle a ella es que su familia y persona estén bien, que tenga que comer al otro día. Por ello la clase burguesa dominante siempre nos venció con su pacifismo, electoralismo y sus ofertas limosnera de dinero. Los izquierdistas nunca dimos nada material solamente ideas, pero ellos pensaban que con ideas no se come. Hablamos del individualismo, pero en los hechos lo ignoramos.

4. Los individualistas halagan a los millonarios como modelo porque con “su trabajo e inteligencia” reunieron enormes capitales; al contrario critican al gobierno porque impone impuestos y realiza obras colectivas que poco sirven, además que éstas sólo deben girar en torno a sus gustos e intereses. Cuando los yanquis bombardean países, cuando se reprime y asesina a otros seres humanos, cuando hay una huelga, al individualista le vale un carajo porque a él no lo han tocado. Por el contrario los que tienen una visión colectivista, solidaria, están atentos a todos los sucesos, a todos los países, protestan y buscan ayudar de alguna manera; es decir, ponen sus intereses individuales en segundo plano porque entienden que todos son seres humanos y porque para recibir solidaridad primera hay que darla.

5. Al preguntar el filósofo De la Boetié, ¿por qué carajos millones y millones de seres humanos somos dominados por una minoría, por unos cuantos?, él responde algo así: porque nos han llenado la cabeza con mentiras y engaños haciéndonos creer que somos inferiores, que somos tontos, que debemos ser individualistas y que no debemos unirnos con nuestros compañeros para defendernos. Que debemos conformarnos como somos porque Dios así lo quiere. Además dicen que como todos los seres humanos son malos hay que desconfiar. Así se consolida el pensamiento individualista que argumenta que los únicos inteligentes son los que han triunfado obteniendo dinero y poder, siendo éste el modelo capitalista que debe perseguirse. (17/II/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26