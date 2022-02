Los campesinos purépechas de Michoacán tiraron estatuas de asesinos españoles ¡Viva!

Pedro Echeverría V.

1. Desde Morelia, Michoacán se informa que los 24 comuneros –entre ellos tres menores de edad– que fueron detenidos el lunes luego de que participaron en el derribo de las estatuas escultóricas de odiados personajes que en su tiempo sometieron, explotaron y asesinaron al pueblo, fueron liberados ayer por la madrugada. La Fiscalía de Michoacán informó que los 21 agricultores campesinos purépechas mayores de edad arrestados, fueron liberados porque cientos de sus compañeros campesinos los apoyaron con manifestaciones en las calles. El gobierno muy facho de Michoacán les pidió que repararan el daño.

2. Aunque yo aplaudí las acciones de los campesinos purépechas por quitar de su camino estatuas de personajes asesinos que sus admiradores en los gobiernos reaccionarios pusieron allí para ofender al pueblo, debo reconocer que siguen las estatuas de asesinos en toda la República porque los gobiernos represores cuidan a sus héroes e, incluso les hacen homenajes. Sólo recuerdo que en la UNAM echaron abajo la estatua del expresidente Alemán, en Campeche tiraron la de López Portillo y en Veracruz la de Fox, cortándole las manos. Éstas las impusieron los amigos de los expresidentes, pero las impuestas por el PAN, son lo mismo.

3. En Mérida, Yucatán, aunque todas las estatuas estén llenas de excremento (caca) valiente de los zopilotes y pájaros, los panistas y priístas las custodian de los yucatecos, que en vez de rebeldes, son los más pacíficos y valemadristas en política del mundo. Frente al mercado público está una estatua del asesino de campesinos durante la Guerra de Castas que hace mucho debió haberse derribado. En Mérida es famoso el llamado paseo de Montejo y la lujosa casa Montejo (hoy de Banamex) –que preside la plaza principal- donde vivió el invasor; los del PAN bautizaron una gran avenida como Correa Rachó y muchas fechorías más, muy largas de enlistar.

4. 21 campesinos miserables fueron puestos en la cárcel por derribar a un asesino de piedra; pero ningún asesino expresidente desfalcador del erario público –que con ello han provocado la muerte de decenas de miles por miseria y hambre, es tocado por el gobierno. Además AMLO dice encabezar un “gobierno de pobres” que en lugar de expropiar la mitad de las riquezas de los multimillonarios o por lo menos imponerles un gran impuesto a sus ganancias y riquezas, no los toca “ni con el pétalo de una rosa” para que no se enojen ni los provoquen y puedan retirar sus inversiones e irse del país. Totalmente expropiados, mejor que se exilien.

5. Los ladrones y asesinos de la oposición a AMLO, aunque sean “puerqueros”, suelen tener razón en sus críticas al presidente porque la inseguridad ha crecido y la economía está muy mal. Para aceptar que no tienen razón los “puerqueros”, tendría que ver que salgan de la cárcel 200 mil presos comunes y en economía que el salario mínimo es de 500 pesos diarios y que la pobreza y la miseria en el país se ha reducido a 50 por ciento. Sin embargo, si los grandes ricos todos los años obtienen ganancias publicadas en periódicos de miles de millones de pesos, no pagan grandes impuestos y no se les quita la mitad de sus riquezas, seguiré diciendo que el gobierno de AMLO es de los ricos. (16/II/22)

