No puede haber socialismo en un solo país ni en varios, mucho menos en un estado mexicano

Pedro Echeverría V.

1. El socialismo es un sistema mundial que comienza por muchos países, regiones y de manera permanente cubriría el mundo. Es economía, política, cultura que se desarrolla en los pueblos teniendo como práctica el desarrollo igualitario de las comunidades. No surge por decreto gubernamental, por deseos de izquierdistas, por pequeñas acciones “buena onda” que alcanzan superar acciones corruptas de gobiernos y/o empresarios. Rusia, China, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, siempre hicieron públicos sus esfuerzos y consiguieron cambiar algo, pero por diversos motivos –sobre todo, la enorme fuerza del capitalismo- fracasaron.

2. Me invitaron a explicar la actuación política y gobierno de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán de 1910 a 1924 bautizada por el PRI y algunos liberales progresistas, como “socialistas”. He escrito muchos artículos sobre Carrillo y un largo capítulo de mi libro: “La política en Yucatán en el siglo XX” con muchos datos e interpretaciones al respecto. El PRI, enfrentándose a la ultraderecha yucateca hizo de Carrillo un héroe, por ciertas acciones como “congresos socialistas” y la fundación de un partido que llamó “socialista del sureste”. Al ser fusilado el gobernador Carrillo en 1924 por la rebelión delahuertista y los dueños de haciendas henequeneras, fue convertido en héroe por gobiernos del PRI.

3. No soy partidario de halagos a ninguna personalidad; si nunca lo he hecho a Marx, Bakunin, Flores Magón o al Che, mucho menos lo haría a otros personajes o seres sobrenaturales. En Carrillo pasó lo que a Madero (también como al joven sindicalista yucateco apodado “el charras”) que fueron fusilados o asesinados en momentos altos de sus luchas y se transformaron en figurones. Sus batallas fueron de menos de ocho años y no de toda la vida, como piensan los luchadores socialistas. Carrillo no estuvo con el candidato maderista Pino Suárez sino con el derechista prohacendado Delio Moreno Cantón y se unió al zapatismo, al huir de Yucatán por un asesinato.

4. Se habla del “socialismo yucateco” que nada hizo para salvar a los miserables del hambre; no podría hablarse de socialismo cuando Carrillo dependía del presidente Obregón, de Calles y de la CROM.; así mismo nunca estrechó lazos con Rusia a pesar de haber triunfado esta revolución en 1917. Lo que Carrillo aprovechó fue la etapa más alta de la revolución. ¿Puede olvidarse que en esa etapa estaban radicalizados Tejeda en Veracruz, Garrido en Tabasco, Mújica en Michoacán, Zuno en Jalisco, Soto y Gama en la Cámara, Vasconcelos en Educación? Los llamados congresos socialistas fueron reuniones de campesinos con altos funcionarios del gobierno.

5. Pero muerto Carrillo los altos funcionarios sin vergüenza, se repartieron todos los cargos nombrando a quien sería gobernador, senador, diputados y más de 10 de los más altos cargos del gobierno del presente, pero mucho más del siguiente. Unos serían nombrados por el congreso y otros por el gobierno de Obregón. La batalla del PRI carrillista contra la derecha empresarial y el Diario de Yucatán continuó igual hasta nuestros días. Pero hoy es muy bien disfrazada porque como se dice; “A la luz del día parecen pelearse priístas y conservadores, pero en la oscuridad, de noche, duermen juntos”. Como diría un amigo: “Se cogen cariño”.

6. Por último debo decir que esto de las reuniones no presenciales, vía intenet, me saca de onda y no me gusta nada. Hace unos meses mis exalumnos y profesores de CCH/UNAM me invitaron a una exposición; luego, meses después los de la UPN celebraron con mi presencia otra; ayer los de Morena me escucharon sobre los medios de información. No estoy convencido de hacer una nueva exposición vía Internet porque no se siente el contacto personal. Chistoso; ayer alguien –antes de retirarse- me acusó de “guerrillero de escritorio” sin saber de mis 60 años de participar en mil protestas en las calles. Recuerdo que a los 20 años de edad también me acusaron de “guerrillero de crayón” por colocar consignas en paredes. (11/II/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26