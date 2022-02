Lo justo (igualdad) y lo legal (propiedad) en la huelga de los mineros de Cananea (2007-22)

Pedro Echeverría V.

1. Parto de la idea de que pelear por lo justo, por la justicia, tiene que ver con la igualdad; defender la legalidad escrita en las leyes por las clases dominantes, es defender el poder, la propiedad. Por ello he apoyado todas las huelgas, las manifestaciones de los trabajadores, las luchas de los oprimidos contra sus explotadores. Todos los funestos gobiernos del mundo defienden la legalidad establecida en las constituciones y sus leyes a pesar de que la mayoría de ellas son terriblemente injustas; nosotros los trabajadores –los que producimos toda la riqueza para la vida, los que nos dejamos someter y robar por gobiernos y millonarios- carecemos en la práctica de todos los derechos de protesta, huelga y manifestación, aunque en los discursos políticos se diga lo contrario.

2. Durante 60 años he apoyado varias decenas de huelgas totalmente justas en la CDMX y en la República –junto con alumnos del CCH/UNAM, profesores, espartaquistas, anarquistas- pero nunca he entendido porqué resisten meses o años en terribles condiciones de miseria y hambre. Hace tres días escribí apoyando a los trabajadores de Notimex, exhortándolos a salir a la calle a protestar; hoy hago lo mismo a los obreros de Cananea con 15 años de huelga y resistencia. Son huelgas absolutamente justas porque son en defensa del trabajo, las prestaciones, el salario; sin embargo gobiernos y empresarios usan como siempre las leyes a su antojo para declararlas ilegales. Si no existieran esas malditas leyes patronales hace mucho que los trabajadores hubieran sacado a patadas a sus empresarios.

3. Digo que sí pueden haber leyes justas hechas por los trabajadores; pero entonces no estaríamos hablado de capitalismo. Los obreros con sus leyes justas permitirían que los empresarios trabajen igual y posean salarios y prestaciones como el de todos los trabajadores. Así no habría huelgas ni manifestaciones porque no habría explotadores ni aparatos de represión. Pienso que eso es justicia que no puede existir en las leyes redactadas por gobiernos y empresarios porque éstos lo único que buscan es explotar y oprimir. Por ahora los dos mil o tres mil obreros tienen que asegurar el pago de los “salarios caídos” de 15 años o de lo contrario quitarle todas las propiedades al multimillonario Larrea. Ni un paso atrás, sobre todo si López Obrador ha repetido mil veces que está con la justicia.

4. Las grandes batallas sindicales y las huelgas obreras nunca se han planteado la destrucción del capitalismo o la expropiación de los capitalistas; se han limitado estas luchas a la defensa de las condiciones de trabajo; sin embargo en el proceso de salir a la calle, en los mítines y bloqueos aprenden lo que es la lucha de clases, acaban comprendiendo que mientras hayan capitalistas explotadores habrán obreros explotados y oprimidos, que los obreros y los capitalistas son clases antagónicas que nunca podrán coexistir. ¿Cómo puede explicarse o justificarse que hayan pasado 15 años –tres años del gobierno de López Obrador- sin que se resuelva el problema? Por ello este gobierno me ha parecido muy blandengue y, hasta cierto punto, un traidor por sus falsas palabras y discursos pobristas.

5. Nunca he tenido duda alguna de que todos los gobiernos de México puede calificarse con las peores caracterizaciones; ladrones, asesinos, etcétera; pero pensé que López Obrador sería distinto. Ahora pregunto: ¿Cómo AMLO puede ser distinto si apoya a los grandes millonarios, si un porcentaje importante de sus funcionarios han sido dirigentes y funcionarios del PRI, PAN, PRD y del empresariado? Enterró AMLO mismo la posibilidad progresista de su gobierno convirtiéndolo en uno más de los gobiernos del llamado neoliberalismo. Espero que los compañeros padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, después de siete años de movilizarse sin que el gobierno de AMLO resuelva nada, continúen sus batallas en las calles y reciban apoyos en sus marchas de cientos o miles de estudiantes. (7/II/22)

