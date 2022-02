Las huelgas como la de Notimex no sirven sino no salen a la calle a bloquear y pedir solidaridad

Pedro Echeverría V.

1. Estallar un movimiento de huelga no es cualquier cosa porque se arriesga el trabajo, no hay salarios y se exponen los huelguistas a la represión gubernamental. En los países fascistas se prohíben las huelgas o se pide que no afecten a otras fábricas o centros de trabajo. Las huelgas son siempre defensa contra las empresas de los capitalistas o del gobierno que siempre pagan salarios miserables, no respetan los contratos de trabajo, exprimen la fuerza y energía y tratan con la punta del pie a los trabajadores.

2. Antes de estallar una huelga se presenta un pliego de peticiones dándole tiempo al capitalista para resolverlo; mientras tanto los trabajadores se preparan para resistir visitando a otros de trabajadores para comprometerles apoyo solidario en asambleas con marchas y dinero. Además, es lo más importante, se deben preparar para las grandes movilizaciones en las calles y los bloqueos indispensables que obliguen a los patrones a resolver. Si esto no se hace entonces la huelga es una vacilada.

3. Todas las empresas privadas y del gobierno explotan, exprimen y engañan a los trabajadores, por ello éstos siempre deben estar preparados para hacer huelgas como instrumento de defensa. Lo primero es elegir a sus representantes entre los trabajadores más combativos, más honrados y radicales que den conciencia de lucha a todos los asociados. Nunca hay que elegir a líderes charros, gobiernistas o negociantes. Un líder independiente se reconoce por su comportamiento de años entre los trabajadores.

4. En México hay huelgas que duran meses años, dos hasta cinco años. Después de un mes sin pago hay que tomar la empresa y ponerla a funcionar; supongo que en el caso de Notimex hay que salir a vender los trabajos o las noticias. En el caso de otras empresas hay que tomarlas expulsando a sus directivos y ponerlas a funcionar vendiendo los productos. Pero lo más importante hay que denunciar, desnudar, haciendo que la mayor cantidad de gente conozco todos los robos, trampas, mentiras difundidas.

5. La tal San Juana o Sor Juana de Notimex está allí jodiendo por el total apoyo de AMLO. Hay por allí otras gran huelga de obreros Mineros con meses o años, mina propiedad de un multimillonario apoyado por el presidente AMLO. Calculo que hay otras 10 más huelgas con el mismo tenor. ¿Qué carajos esperan para unirse, salir a la calle y bloquear las principales avenidas, vías de ferrocarril, aeropuerto? No sólo hago el llamado sin entrarle. Me he confrontado –marchando adelante junto a otros- con las fuerzas represivas en el “chivatito”, en Cancún, DF, Monterrey, Mérida y hasta en Chichén Itzá. (3I/I/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26