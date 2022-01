El libro de AMLO pone en papel la corrupción que ha informado y no ha querido castigar

Pedro Echeverría V.

1. El libro del presidente López Obrador: “A la mitad del camino”, 2021, no es para reflexionar; es un documento que servirá como recuerdo o testimonio de mil denunciados por gigantesca corrupción, como ladrones y asesinos, sin que se haga justicia, a pesar de que todo ese dinero de la población trabajadora los delincuentes se lo entregaron a amigos, familiares y socios. Si se mandara a la cárcel, aunque sea a uno de cada denuncia, estarían por lo menos mil en prisión. Pero dado que el presidente perdona a expresidentes, funcionarios del INE, a jueces y otros que cobran un salario tres veces superiores al del presidente, todas la valiosísimas denuncias para nada han servido.

2. El libro es de 327 páginas; es el más reciente de sus 18 libros; pero AMLO no es un escritor, sino un político profesional que en su tercera campaña política ganó la Presidencia; escribe con base en sus experiencias políticas de 40 años desde su natal Tabasco, la CDMX y recorriendo en tres ocasiones la República Mexicana. Me agradó que publicara un lista de corporaciones y montos no cobrados de por lo menos 58 grandes empresas y negocios capitalistas; pero lo que más, fue el apartado sobre “La prensa conservadora” que trata de los sobornos supermillonarios a los medios de información, a periodistas e intelectuales.

3. AMLO escribe: Grupo Televisa y Grupo Banamex encabezan una lista de condonaciones a la iniciativa privada de 2077 a 2018. Van los grupos: CEMEX, CARSO, ICA, SALINAS, IMBURSA, GENERAL MOTORS, BANCOMER, ALFA, VOLKSWAGEN, ROCHE, LALA, HSBC, COPARMEX, y así hasta llegar a 58 de las grandes y cientos de empresas medianas. ¿Cómo permitir que esas empresas sigan funcionando sin firmar un compromiso de pago de lo que deben por condonaciones? ¿Cómo no llevar a prisión a la autoridad que autorizó esas condonaciones? ¿Cómo probar que para condonar el presidente no recibió un millonario soborno? ¡Corrupción rampante!

4. En 18 páginas el presidente AMLO denuncia que los periódicos, la radio y la televisión, lo han atacado como nunca. La prensa conservadora encabezada por el diario Reforma, El Universal y Milenio han sido los más destacados en el ataque. Siempre han recibido publicidad del sector público o privado a cambio a cambio de proteger a potentados y denostar a opositores. Tanto Reforma como el Universal tienen una maldita historia y AMLO pone muchos ejemplos. Esos medios recibieron por publicidad federal 111 mil millones de los gobiernos de Calderón y Peña; Televisa 15 mil millones y TV Azteca 9 mil millones; el grupo Imagen 1,142 millones.

5. Entre los periodistas encabezan la lista López Dóriga de Televisa; Enrique Krauze de Letras Libres, Vuelta y Clío; Aguilar Camín de Nexos; Federico Arriola de SDP Noticias; Beatriz Pagés de Siempre, así como Beteta, Callo de Hacha, Riva Palacio, Ricardo Alemán, Micha, Hiriart, etcétera. Son muchísimos los que recibían sobornos millonarios para que escriban y digan a cambio de jugoso soborno. López Obrador escribe las historias muy corruptas de Krauze y Aguilar Camín demostrando que a los grupos de Krauze y Aguilar pertenecen decenas de escritores, músicos, poetas. Lástima que no están en la cárcel o por lo menos que devuelvan lo defraudado, arrebatado al pueblo miserable. (23/I/22)

