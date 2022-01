Dictadura de la democracia siempre contra los trabajadores; deben luchar éstos luchan en serio

Pedro Echeverría V.

1. La huelga de mineros de Cananea) de 15 años (2007-2022), no sólo me hizo maltratar a la madre a todos los gobiernos, sino también tratar mal a los obreros mineros –como a miles de trabajadores de México, yo entre ellos- que nos educaron en la sumisión y cobardía porque nunca fuimos capaces de rebelarnos en serio contra el poder aunque nos estuviera robando y asesinando. Coño, si con un simple bloqueo el gobierno les hizo caso; ¿por qué carajos en 15 años no hicieron mil bloqueos de carreteras, avenidas en las ciudades, vías de ferrocarril, aeropuertos? ¿Por miedo a ser acusados de ilegalidad?

2. Es vergonzoso para la izquierda: Nunca ha existido en México una organización de masas de trabajadores; aunque sí dos centenares de partidos minúsculos que nos decíamos de izquierda –entre ellos el partido comunista- con una participación del uno por ciento. Ante el dominio político y económico casi absoluto del PRI y su acólito, el PAN, la izquierda era casi inexistente. Los campesinos, obreros y sectores populares eran maniatados por el al PRI, mientras que los católicos eran controlados por el PAN. Desde la revolución y la Constitución esta dictadura de la burguesía fue más fuerte que la de Díaz.

3. En México fue derrocado en 1911, por una revolución burguesa, el gobierno personal del dictador Porfirio Díaz, quien la mantuvo durante 35 años, de 1976 a 1911. Así la revolución triunfó en los primeros meses de 1911 y se inició el gobierno “democrático”, es decir, la libertad para hacer elecciones, organizar partidos, elegir a legisladores. Durante la dictadura hubo elecciones (que siempre ganó Díaz, parlamento dominado por Díaz y grupos de políticos subsidiados por Díaz). Pero sólo se sustituyó a Díaz por otra dictadura de la burguesía.

4. Desde entonces México es un país -como casi todo el mundo- democrático. Así le llaman porque democracia nunca ha significado igualdad sino simplemente la existencia de elecciones, partidos políticos y legislación; la democracia sirve para tratar de esconder la profunda desigualdad económica, política, social. Todos los gobiernos de la democracia no sólo han protegido la acumulación de gigantescas riquezas en pocas familias sino que los mismos gobiernos se han hecho millonarios con el robo y los saqueos.

5. En México se prohibió la dictadura personal como la de Díaz, pero se impulsó la dictadura democrática del PRI, del PAN, de gobiernos, de partidos y de miles de políticos seguidores que ocuparon el país de acuerdo a la revolución y la Constitución de 1917, siguiendo leyes y reglamentos que ellos mismo redactan y aprueban. Formalmente el PRI ocupó el gobierno desde su fundación en 1929 al 2000 y el PAN del 2000 al 2012; luego regresó el PRI por seis años más de 2012 a 2018 para entregarle el gobierno a López Obrador, jefe del partido Morena.

6. He apoyado absolutamente esa acción de los llamados ”stkracher argentinos”, cuya acción es bloquear una hora la casa de cada uno de los altos funcionarios o empresarios ladrones con gritos de protesta y pintas de sus muros. ¿Por qué nunca bloquearon a los asesinos presidentes: Calderón, Peña, así como en tres años de López Obrador? Son 15 años de huelga, desempleo, miseria y hambre, pero parece que a los obreros les importa un bledo. ¿O acaso se dieron cuenta que nunca les resolvieron nada a los pacifistas de la CNTE o a los padres de los 43 estudiantes? (22/I/22)

