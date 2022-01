¿39 años de prisión para Lozoya? ¿Qué le pasó a AMLO? ¿Al fin recordó hacer justicia?

Pedro Echeverría V.

1. Al fin aplaudo al presidente López Obrador porque ha ordenado al Fiscal General Gertz, castigar al desfalcador y ladrón Lozoya con 39 años de prisión (Ver página de Animal Político). Este delincuente Lozoya es exactamente igual o menor en delitos a cualquiera de los cinco expresidentes (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña) en saqueos, desfalcos, y hasta asesinatos. Espero que no salga AMLO con su “batea de babas” de perdonarlo bajándole su prisión a cinco años. Estoy muy sorprendido que al fin Gertz –que durante tres años ha hecho sin dudar lo que AMLO le ha ordenado- ha dicho algo increíble y jamás esperado.

2. Llevo muchos meses sin escuchar “la mañanera” de AMLO porque me ha parecido muy repetitiva y poco seria. He sido enemigo de todos los gobiernos del sistema capitalista, pero no tengo duda de que el de López Obrador ha sido el menos nefasto, el menos malo, porque por lo menos de palabra –a nadie castiga por miedo terrorífico- ha denunciado a unos 500 funcionarios del pasado, así como a medios de información e intelectuales al servicio del poder. Cuando escucho una denuncia contra algún exfuncionario o empresario que ha saqueado las riquezas del pueblo, me burlo y carcajeo de AMLO el perdona todo.

3. Yo, como escribió el enorme literado Dostoyevski, no soy partidario de la paz porque me adormece y me educa para la cobardía. Contra cualquier régimen injusto –para no morirme en la inacción por el miedo- hay que hacer la guerra buscando siempre la igualdad. La lucha contínua, permanente da vida; la paz adormece y sólo beneficia a quienes disfrutan el poder. Si López Obrador en su primer año de gobierno hubiera cesado a 10 jueces, puesto en prisión a expresidentes y 10 descarados saqueadores del nivel de Lozoya, los otros 300 estuvieran temblando y cuidándose de no robar más. Pero hoy al blandengue AMLO nadie lo respeta.

4. Me sigue extrañando esa nota de los 39 años de prisión para Lozoya; esto quiere decir que a los expresidentes corresponde mínimo 50 años en prisión a cada uno, obvio, devolviendo lo robado. Pero si AMLO deja la Presidencia en 2024, estos políticos y empresarios ladrones no estarán ni tres años en prisión porque el sucesor – cualquier papanata burgués del partido político que sea- los pondrá en la calle. Quizá por ello, aunque estoy a 1500 kilómetros de la CDMX, escucho las risas y carcajadas de quienes han despojado al pueblo burlándose de los ruegos, sermones y mensajes de monseñor López Obrador. Seis años perdidos por el pueblo.

5. En México, el funcionarillo que sólo robó 50 millones de pesos, es un tonto pobretón. En nuestro país seis años de gobierno haciendo negocios, son suficientes para enriquecerse “a los bestia”, es decir, para obtener de 500 millones para arriba. Al pueblo, con cero grados de conciencia política, porque sólo piensa en trabajar, cobrar algo para comer junto a su familia, así como para ver el futbol e ir a la iglesia, no sabe que su miseria es producto de gigantescos saqueos. Los políticos en campaña los engañan con mucha facilidad y los acarrean para votar por quien más dinero reparte. Nadie va a la cárcel, sólo los pobres que se roban una cartera. (5/I/22)

