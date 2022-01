México: bancos ganan 162 mil millones en 11 meses en tanto la población vive miseria y hambre

Pedro Echeverría V.

1. Hoy se publicó otra mentada de madre para el pueblo mientras su gobierno –que parece cómplice- habla y habla de ladrones y saqueadores, sin actuar. Los bancos BBVA, Banorte, Citibanamex y Santander tuvieron ganancias récord en los primeros 11 meses de 2021. Entre enero y noviembre de 2021 la banca comercial registró ganancias por 162 mil millones de pesos, la cifra más alta para un mismo periodo desde que hay registro. ¿Qué pasaría si la mitad de esas gigantescas ganancias y de otras, se entregaran al gobierno con el compromiso de crear empleos? Todos los años son lo mismo: pesos más o pesos menos que acumulan los más grandes capitalistas dueños de los bancos y cientos de negocios ligados a ellos.

2. Con esto de las gigantescas ganancias de mil socios de bancos, eso de “primero los pobres” parece una burla, un engaño, una vil vacilada de AMLO y de sus fanáticos seguidores. ¿Puede alguien olvidar que el salario mínimo mexicano es de menos de un dólar la hora de trabajo, resultando ser de los más miserables del mundo? Las obras materiales muy propagadas en los medios de información, entre unos años valdrán un carajo sino se reduce a la mitad los niveles de pobreza y miseria de la población, sobre todo si no desaparece el desempleo. Sería muy condenable que AMLO, después de seis años, siga culpando a los demás cuando estuvo en sus manos poner fin a la “corrupción” y se negó a hacerlo por miedo terrorífico.

3. La realidad es que desde que el marxismo me enseñó que todas las sociedades estaban integradas por clases sociales, principalmente dos que están lucha: una para seguir explotando y dominando y otra para no dejarse explotar y someter, nunca he creído en “el sistema de derecho” ni en las constituciones porque siempre han sido obra de la clase dominante, del sistema capitalista que ha elaborado leyes para proteger sus propios intereses. Pienso que todos los seres humanos deben ser libres y muy respetuosos viviendo en sociedad; que no necesitan respetar leyes si no están metidos en los negocios capitalistas. La justicia ha sido siempre de clase: la imponen los ricos acusando a los pobres para seguir oprimiéndolos.

4. Si las leyes fueron hechas por el gobierno de los más ricos, ¿por qué un gobierno que se dice de “los pobres” las obedece con exageración en lugar de cambiarlas? El gobierno de López Obrador, como todos los gobiernos burgueses, es muy respetuoso de la constitución de los ricos que surgió de la revolución burguesa de 1910 y que esos mismos gobiernos han reformado como han querido. Sería una enorme demagogia hablar de que “las luchas del pueblo mexicano han logrado reformar las leyes a su favor”. Esas luchas jamás han existido y eso explica la pobreza, miseria y hambre de 80 por ciento de la población mientras banqueros y grandes empresarios y políticos acumulan gigantescos capitales.

5. El presidente López Obrador no tendrá argumento válido o pretexto alguno sino logra abatir la pobreza, el desempleo y el miserable salario mínimo. Tuvo toda la oportunidad para hacerlo, sobre todo en su primer año de gobierno; pero no tengo duda de que fue un presidente miedoso, blandengue y con una filosofía religiosa. En vez de meter a la cárcel a los 300 principales gobernantes y empresarios ladrones y asesinos, parece haber firmado un acuerdo con ellos para que ninguno pise la prisión; mientras tanto permanecieron el ella unos 200 mil presos de origen pobre y miserable, por robar un cartera y llevar comida a su familia. Así que, ¿cómo olvidar que los ricos ganaron en 11 meses 162 mil millones, mientras el hambre perdura? (3/I/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

