México: reformas controladas, los ricos más ricos y los pobres más miserables. ¿Hasta cuándo?

Pedro Echeverría V.

1, ¡Coño!, me repiten: el gobierno de AMLO no es antimperialista, mucho menos anticapitalista; es un simple gobierno burgués capitalista que se inclina con miedo atroz a la centro/izquierda; pero nada más. Ha repetido mil veces que “gobierna para todos, para ricos y pobres”, ¿tienes mal los oídos o eres un vulgar iluso? No es importante que invite a desayunar en Palacio a Carlos Slim, el hombre de más millones del mundo; lo asombroso es que haya nombrado como asesores de su gobierno a los 50 grandes millonarios de México, que no les suba ni los obligue a pagar sus impuestos. ¿Cómo carajos habrá dinero para aumentar a 500 pesos diarios el salario mínimo, así como para comprar medicinas?

2. ¡Puta!, AMLO dice no conocer a Ricardo Ravelo -uno de los tres periodistas críticos y valientes más destacados de México- otros son Julio Astillero y Anabel Hernández; pero obviamente AMLO conoce a todos los “chayoteritos” yutuberos que le hacen diaria caravana halagándolo. Periodistas críticos como Ravelo en México casi no existen; todos son periodistas o intelectuales que estuvieron al servicio de viejos gobiernos millonarios, al estilo López Dóriga, Gómez Leyva o Loret de Mola, o periodistas que se colgaron de López Obrador con la esperanza de recibir subsidios del régimen. A mí, desde Excélsior y Unomásuno de 1976 a 1994, me han corrido de ocho periódicos y en La Jornada nunca he sido admitido.

3. No me he quejado ni he demandado a nadie porque entiendo que quienes están en la oposición radical de izquierda saben, deben estar conscientes, que luchan contra los enemigos, contra el sistema económico, política, cultural, y en ningún momento –porque es iluso- se puede esperar favores de los enemigos. No olvidar que todos los periódicos son publicados por una empresa capitalista y ellos escogen –de acuerdo a su ideología e intereses- a sus reporteros y articulistas. Más aún, hay otras empresas y públicos –por aquello de la hermandad y la amistad de clase- que piden que algún periodista sea dado de baja por ser muy radical. ¿Cuánto resistirá el periodista Ricardo Ravelo las acometidas del gobernador de Jalisco y de la clase política?

4. En México necesitamos un periódico de izquierda radical, como los cientos que hacíamos en los años 60 y 70 en el movimiento y en la UNAM. Se necesitaría mucha lana sólo para comprar papel y pagar imprenta, porque los reporteros y articulista –como lo hemos hecho durante muchas décadas- no cobraríamos ningún centavo. Por cierto me llevé una gran sorpresa cuando en el Unomásuno y Diario de Yucatán me avisaron que tenía unos cheques de artículos; creí que mis colaboraciones casi diarias eran gratuitas, es decir, me puse feliz, no solo me hacían el favor de publicar mis opiniones sino que además pagaban. En la vieja izquierda nos acostumbramos a hacer las cosas poniendo lo poco de nuestra bolsa.

5. En México se ha publicado listas de por lo menos mil millonarios; cien de estos –por la enorme cantidad de millones que acumulan- pertenecen a la lista de Forbes. También se conoce una lista de los que esconden sus millones en los llamados “paraísos fiscales”. Todos ellos se hicieron ricos explotando, robando, haciendo grandes negocios, asociándose con todos los gobiernos. López Obrador –como siempre lo hizo el PRI y el PAN- desayuna, come y cena con los ricos cuando le da la gana, ¿por qué no aprovecha esa “buena voluntad” para exigirles aunque sea la mitad de sus capitales para crear mil empresas más y los millones de empleos que hacen falta? ¿Por qué en lugar de joder más a los pobres no joden un poquito a los ricos? (29/XII/21)

