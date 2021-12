Calculé bien: Boric de Chile, Bukele de El Salvador y Castillo de Perú, los más odiados por ricos

Pedro Echeverría V.

1. Se ha desatado una gran campaña anticomunista de medios de información, con grandes condenas y lloriqueos de los más ricos –los mulltimillonarios- contra los jóvenes gobernantes Gabriel Boric de Chile (futuro), Nayib Bukele de El Salvador y Pedro Castillo de Perú. No se podía esperar menos de los capitalistas después de las gigantescas campañas –también anticomunistas- que sufrió Cuba de Fidel Castro en los sesenta, Venezuela de Chávez/Maduro y Bolivia de Evo Morales en los primeros 10 años del XXI. Los ricos inyectan miles de millones de dólares a los medios de información para engañar a los pueblos llamándolos a luchar contra “el comunismo”.

2. Saben esos ladrones y asesinos -acumuladores de riquezas- que no ha habido ningún país comunista, ni siquiera socialista, en el mundo; pero mueren de miedo sólo al pensar que un día el pueblo puede despertar, darse cuenta y exigir la expropiación de las riquezas multimillonarias que han despojado al pueblo. Los miserables del mundo saben que su miseria se debe a que un pequeño grupo de ricos han robado en cada país lo que les corresponde por su trabajo de siglos. Chile, como país, durante más de un siglo fue gobernado por la gran burguesía. Después de dos o tres contiendas presidenciales, subió Allende quien fue derrocado con un golpe de Estado en 1973.

3. Luego que el golpista general Pinochet gobernó más de 18 años con el total apoyo y asesoría de los EEUU; desde 1990 llegaron los gobiernos de Aywin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera que dejará el gobierno en 2022, es decir 32 años más de fraudes al pueblo chileno y de miles de personajes que se hicieron multimillonarios. ¿Cómo carajos los ricos no van a hacer campaña para evitar el gobierno del joven socialista Boric? Lo mismo decir de Bukele, que además de que los yanquis lo amenazan con violencia, sufre la acometida de 160 millonarios salvadoreños encabezados por apellidos Poma, Kriete, Simán, Saca, Calleja, y otros, que acumulan el 87 por ciento de la producción nacional. Por cierto he apoyado a Bukele contra jueces y funcionarios corruptos, pero no he escuchado su combate contra los millonarios salvadoreños. ¿Qué pasa?

4. En Perú -un país muy parecido históricamente a México, incluso con muchas características físicas y de habla que pude conocer en viaje mochilero en 2010- la salvaje agresión de millonarios y políticos contra el ex maestro de escuela con características indígenas, ha sobresaltado a la clase empresarial encabezada por los Rodríguez (Carlos, Vito y Jorge) que por sus gigantescos capitales han formado parte de la lista de Forbes. Aparecen también los Hochschild, los Belmont y Brescia con enormes capitales producto de grandes negocios que han empobrecido al Perú. Perú me recuerda al luchador social Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso; pero también al asesino Fujimori y al buen novelista, ignorante en política, Vargas Llosa.

5. En Bolivia gobierna un sucesor de Evo Morales, pero muy poco se sabe de movilizaciones campesinas e indígenas con el objetivo de lograr buenas condiciones de vida; lo mismo se ha guardado silencio acerca del triunfo de Xiomara Castro en Honduras después que se supo que es un personaje de centro/izquierda. En cuanto a Nicaragua se conoce de sobra de las presiones yanquis buscando acabar con la Presidencia de Daniel Ortega. En México el gobierno de López Obrador, con toda la presencia personal, mantiene mucha solidez; aunque ya los precandidatos presidenciales hacen mucho ruido y provocan un poco de divisionismo. No ha dejado de pensarse en que a AMLO pueden meterle a la cabeza su reelección. (27/XII/21)

