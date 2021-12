Sin conciencia crítica y reflexiva no puede haber ningún cambio profundo

Pedro Echeverría V.

1. Si como alguien ha dicho: “el pueblo no piensa, sólo repite lo que oye”, entonces nuestra tarea es ayudarlo a reflexionar de manera crítica en cada uno de los problemas que se le presentan; es decir, no aceptar como verdad lo que escuchamos, sino pensar bien, detenidamente, acerca de lo que vemos, oímos, contraponiendo las distintas versiones. ¿Tendrá razón Nietzsche al sintetizar que no hay verdades sino sólo interpretaciones y que una de ellas escoge el Estado para imponerla como verdad?

2. En mis tiempos, a raíz de la revolución cubana de 1959, decía Fidel Castro: “Sin pensamiento revolucionario, tampoco habrá revolución”. Sin embargo, a partir de Salvador Allende, derrocado por el golpe de Estado en 1973 por Pinochet y los EEUU, -a pesar de ello- se empezó a hablar de asumir el gobierno por lo vía electoral. Hoy se analiza y se discute, aunque muy poco, sobre la validez de la vía revolucionaria y la vía electoral: la experiencia de revolucionaria de Castro y la electoral de Allende.

3. Por ello la destacada intelectual Marta Harnecker escribe que Álvaro García Linera –quien fuera vicepresidente de Bolivia con Evo Morales- señala “Hemos conquistado el poder del Estado, pero en nuestros países, no sólo existe una débil presencia de condiciones económicas, materiales y culturales para construir el socialismo, sino que también está ausente la condición más importante y hasta ahora considerada indispensable: no se cuenta con todo el poder del Estado, sólo se cuenta con una partecita de él”.

4. Luego apunta: “Recordemos que el poder del Estado no se limita al ejecutivo, sino que involucra también el poder legislativo y el judicial, las fuerzas armadas, los órganos locales de gobierno (alcaldías, gobernaciones) y otras instancias. Por lo tanto, no es lo mismo acceder al gobierno que contar con todo el poder del Estado… la conquista del poder del Estado es un proceso complejo uno de cuyos aspectos más importantes es lograr contar con las fuerzas armadas o lo que se ha llamado: “el monopolio de la violencia”.

5. García Linera tiene razón, pero nunca derrotaremos al Estado capitalista si la población no tiene conciencia, conocimiento, de las fuerzas que lo someten desde hace más de un siglo. Pienso que la revolución cubana pudo transformar lo fundamental en cinco años y que El Salvador puede hacer mucho cuando se impone la vía revolucionaria con la participación directa de las masas del pueblo. Sin la intervención del asesino imperialista yanqui muchas cosas pudieron avanzar. Por ello la gran tarea es desaparecerlo. (27/XII/21)

