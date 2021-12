Los partidos comunistas del mundo fueron stalinistas, luego socialdemócratas o desaparecieron

Pedro Echeverría V.

1. En entrevista de RT (Rusia hoy) al expresidente socialdemócrata (SD) Rafael Correa de Ecuador, hablando de la recuperación de las izquierdas y apoyando al presidente electo en Chile (Gabriel Boric), señaló que no es un socialdemócrata sino un izquierdista porque al parecer es miembro del Partido Comunista de Chile; sin embargo se sabe que a los políticos de izquierda no se definen por el uniforme que portan o por las miles de frases que pronuncian sino por sus acciones, por hacer obras que realmente beneficien a la vida de los pobres o miserables; de ninguna manera a los millonarios; no olvidar que todos los políticos son expertos en engaños, demagogia y trampas.

2. Sobre la izquierda, hay que recordar que después del triunfo de la revolución rusa en 1917, Lenin lanzó la consigna de crear partidos comunistas (PC) en el mundo buscando que sirvan de protección a la Rusia revolucionaria pro-socialista ante la terrible agresión de los imperios (EEUU, Inglaterra, Francia y el 100 por ciento de los países pertenecientes al capitalismo) Fue muy justa esa consigna, sin embargo de 1919 a 1924, antes de morir Lenin los PC fueron organizados con dos o tres militantes, sin base social, aunque en pocos años llegaron a un centenar. En 1924 asumió el cargo Stalin que puso a su servicio a los partidos.

3. Todos los PC buscaron agrandar su membresía, al mismo tiempo que su dependencia a la URSS o PCUS fue total hasta la muerte de Stalin en 1953. A partir de entonces surgió un deshielo mundial, llegó Jruschov, la guerra de Vietnam, la pugna chino soviética, el surgimiento de corrientes más radicalizadas, la década libertaria de los sesenta. Fui activo militante del PCM jruchoviano de 1962 a 1966, renuncié a él para ingresar al espartaquismo, junto con Rousset, Glez. Rojo y Revueltas, que cinco años antes habían renunciado al PC. En el debate chino-soviético casi todos los PC alinearon con la URSS; los radicalizados con China.

4. En los PC –aunque hubo militantes muy valiosos, grandes luchadores sociales- la realidad es que el estalinismo por 30 años los mantuvo subordinados a su política internacional. Sobre el PCM hay por lo menos unos 50 libros críticos y autocríticos, así como decenas de miles de artículos. En tanto los partidos electoreros de ladrones de derecha como el PRI y el PAN poseían millones de militantes y miles de millones de pesos, el PCM –al no participar en procesos electorales- apenas alcanzaba unos dos o tres mil militantes. Por ello comenzó su disolución para integrarse a partidos electoreros, de manera abierta a la socialdemocracia.

5. Originalmente los partidos comunistas nunca han sido electoreros; han sido partidos pequeños, (no de masas) los radicalizados luchan en las calles, los campos, las fábricas; organizan huelgas, bloqueos, toma de tierras, fábricas, escuelas. Se hacen muy grandes como en Italia, Francia, España, cuando entran a procesos electorales y al parlamento, convirtiéndose por ese hecho en socialdemócratas con principios políticos y programas más cercanos a los de la burguesía. Adelgazan, suavizan sus principios ideológicos, para dar cabida hasta a sus antiguos enemigos. No debe olvidarse que hay unos 20 países con gobiernos socialdemócratas, pero burgueses, capitalistas. (22/XII/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26