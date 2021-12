¿Por qué fue fácil derrocado Evo en Bolivia? y ¿qué pasó con los indígenas que no lo defendieron?

Pedro Echeverría V.

1. Fue publicada una entrevista al ex vice presidente (2006-19) de Bolivia, García Linera y entendí muy poco. No sé si porque soy muy tonto, porque él es muy “intelectual” o porque el entrevistador (Luis Hernández) hizo preguntas a modo. Quería conocer su reflexión: a) Sobre el derrocamiento de Evo Morales y por qué los indígenas no se levantaron en su defensa después de 14 años de educación política e ideológica; b) Acerca sobre la fortaleza del imperio yanqui y la incapacidad de los gobiernos antimperialistas para resistir; c) Sobre el uso del movimiento de masas silenciado o sometido por el pacifismo electoral y d) si piensa que hay que luchar 100 años más para derrotar el capitalismo y alcanzar la igualdad.

2. Pensé que el gobierno de Morales –con total apoyo indígena- era el más sólido del grupo antimperialista. Me hubiese encantando escuchar del intelectual analista García Piñera, con 14 años de experiencia de gobierno, diera su interpretación acerca del desplome de Correa en Ecuador; por qué al fallecer Chávez, Maduro su sucesor apenas empieza a recuperarse en Venezuela; acerca de la caída de la fuerza Kirchner en Argentina; por qué Uruguay fue semi silenciado; Cuba amenazado; sólo en Nicaragua –con gigantesca campaña yanqui en contra- conserva el gobierno Ortega. Ese tipo de pensamiento crítico es el necesario. ¿O, es que el imperio recupera fuerzas y la derecha en cada país recupera poder?

3. Escribí hace unos días que la izquierda en México es casi inexistente; no escuché ni el “hasta luego” de mis muy amigos trotskistas, maoístas, leninistas, espartacos. El centro político lopezobradorista –por terrorífico miedo- hace gigantescas concesiones a la derecha, misma que en los últimos tres años ha continuado acumulando gigantescas ganancias mientras los trabajadores son más miserables. El presidente López Obrador construye buenos discursos acompañados de denuncias, pero todo queda en palabras sin pasar a la acción. Ha denunciado a unos 500 políticos y empresarios y ninguno está en la cárcel, aunque sí más de 200 mil pobres permanecen allí por robarse un pan para comer o una cartera.

4. Me pareció que García Linera dijo que para él: “a pesar de los triunfos electorales y de las ideas progresistas en la región, el neoliberalismo, a pesar de sus triunfos, ha sedimentado un sentido común, que va más allá de quién es el gobernante”…”40 años de neoliberalismo han sedimentado un sentido común, que va más allá de quién es el gobernante, de si el Estado debe protegerte. Ha sedimentado en otro tipo de expectativas personales”. Estaría de acuerdo con él si está reconociendo que la derecha se ha fortalecido, a pesar que quien diga lo contrario. Si eso expresó la pregunta obvia era: ¿Qué hacer ante el fortalecimiento evidente del imperialismo, el empresariado, los partidos de derecha?

5. La democracia como modelo político es defendida por el imperio, por los multimillonarios, por todos los gobiernos de la burguesía, hasta por las clases medias y pobres que ignoran su significado. En Venezuela, El Salvador, Nicaragua, en cualquier país donde los gobiernos declaran que son enemigos de la explotación y el imperialismo de manera inmediata se dice que no son democráticos y que hicieron fraude en las elecciones. Pero al contrario si un militar o un asesino se apropia de un gobierno mediante un golpe de Estado y declara que es amigo de los EEUU, inmediatamente es reconocido por los EEUU y la comunidad internacional porque están seguros que los pueblos ignorantes son fáciles de manipular por los medios de información. (12/XII/21)

