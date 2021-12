El dinero, consumismo, violencia, propiedad; produce envidias, asesinatos, guerras, locura

Pedro Echeverría V.

1. Hay mucha gente –me refiero a las familias campesinas- que ha vivido siglos sin dinero, sólo con el intercambio de trabajos o “favores”; otros han usado lo indispensable para comprar comida. Yo viví 12 años en los 50 y 60, en una población de tres mil habitantes, sin electricidad, con agua de pozo, piso de cemento y sin muebles de sala, refrigerador, estufa o radio, sin transporte público o privado. Con base en ello busco demostrar desde hace años que el dinero (el amo de la sociedad capitalista) es el que ha llevado a la ruina económica y mental a las clases medias y altas. No a las clases pobres que continúan sus vidas, ahora sometidos por el brutal capitalismo.

2. Desde las primeras horas que viví en la ciudad me encontré con “”otro mundo”; el mundo del dinero que compra todo. Todo los ves distinto, bonito, útil y comienzas las ambiciones por tener. Nunca tuviste refrigerador, estufa, muebles de sala, pero ahora –dada la idea de que ciudad es civilización, cultura, superioridad, progreso, también competencia- piensas que con las mil ofertas de la radio y la TV, haces “hasta lo imposible” para tener todo. Si tienes mucho dinero porque el capitalismo te paga bien, pues compras y compras sin parar; pero si no tienes, pues te endeudas, porque la TV y la radio, dice cada minuto que tu vecina tiene todo y por ello se ve muy feliz.

3. Los políticos con mucho dinero compran apoyos, voluntades y votos; de igual manera compran a las fuerzas armadas, a sus policías y demás fuerzas del orden, con el dinero del presupuesto público. Los llamados intelectuales, que deberían ser muy independientes en sus investigaciones, opiniones y escritos, pareciera que no pueden vivir sin el abundante dinero que ofrece el poder. La dominación y sometimiento de los esclavos y los siervos antes y después de nuestra era, fue sin duda brutal, pero no tuvieron mucha consciencia de su liberación. Hoy sí poseemos conciencia, pero individualista buscando liberarnos solos, tal como ha propagado el capitalismo.

4. Me preguntan: ¿Qué hubiese sido de Marx, de millones de científicos e inventores sin el capitalismo y los millones de millones de dólares invertidos en sus investigaciones y sus vidas? Pues igual: esas cabezas hubiesen inventado mil cosas que el mundo diferente y los pueblos necesitaran. Marx quizá se hubiera dedicado a estudiar, pero no acerca de la lucha de clases y la revolución obrera, porque no sería necesario. Tampoco habría mucha investigación acerca del calentamiento de la tierra y el clima, porque no existirían esas necesidades. Pero el capitalismo es otra cosa: en tanto más enajenado estén los humanos más producción para vender, para el consumo, para la idiotización.

5. Los campesinos –lo que entiendo- no tienen mentalidad de ahorro porque el dinero nunca les llegó por montones, ni mínimamente: no heredan a sus hijos dinero, propiedades; sólo la cultura, sus costumbres y el trato. Los multimillonarios heredan a sus hijos gigantescas educación, posición social y económica, propiedades y riquezas para conservar la especie y la dominación. Quienes hemos proclamado y luchado por la igualdad no lo hemos hecho para conseguir una falsa libertad o democracia que siempre han favorecido sin duda alguna, a los más ricos y poderosos. Igualdad quiere decir sin ricos explotadores y sin pobres explotados y oprimidos. Sería la única libertad para los iguales. (9/XII/21)

