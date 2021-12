El Salvador, Honduras y Nicaragua –sólo faltaría Guatemala- para una unidad Centroamericana

Pedro Echeverría V.

1. El pasado domingo ganó las elecciones en Honduras Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por los yanquis y grandes empresarios en 2009. Xiomara fue contra el oficialista Nasry Asfura, candidato de derecha. Ya el presidente de El Salvador, Nayib Bukele había manifestado abiertamente su apoyo a Xiomara Castro quien parece ser una mujer de izquierda. Si el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega –haciendo a un lado cualquier diferencia- se une al dueto para lograr una fuerte unidad política, para luego hacer una fuerza económica, de plano sólo faltaría Guatemala para formar un poderoso grupo antimperialista que lucharía con fuerza a favor de los países de Centroamérica.

2. Aunque Guatemala sólo cambiará gobierno hasta enero de 2024, me parece que bastan los tres países para presionar por un programa revolucionario de esas tres naciones que, al mismo tiempo sea presión en Guatemala a favor de un candidato –por lo menos parecido a aquel gran Jacobo Arbenz (1950-54) izquierdista derrocado por el funesto Castillo Armas, al servicio del imperio yanqui. Guatemala es clave porque posee mayor cantidad de habitantes –unos 11.5 millones por un promedio de 6 millones que poseen los otros países centroamericanos: El Salvador, Honduras, Nicaragua; Costa Rica, Panamá y Belice poseen menos. Centro América durante siglos ha sido saqueada y empobrecida por los países más poderosos encabezados por EEUU.

3. Pienso que es una buena coyuntura para estos seis países que en adelante podrían unir fuerzas con Venezuela (donde el gobierno de Maduro ha sido reconfirmado electoralmente), Cuba con Díaz Canel, Argentina con los Fernández, así como con Bolivia. La realidad es que este grupo de antimperialistas no tiene la fuerza y presencia de los primeros 10 años del siglo cuando el liderazgo de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, echaron al ALCA a la basura. ¿Quién puede olvidar el ridículo del mexicano Fox que pataleaba defendiendo el ALCA (al servicio de Bush) cuando salió gritando de la reunión de presidentes, pronunciando insultos contra el presidente Kirchner que lo había silenciado?

4. Por lo que he visto hasta hoy del liderazgo de Bukele y lo mucho que espero de Xiomara Castro –con la participación del experimentado Ortega, se puede levantar un programa agrario que beneficie al campesinado de las tres naciones. La unidad de los tres puede lograr una mayor intervención de China, Rusia, Irán, con el fin de intercambiar productos y suavizar préstamos para los tres países que pertenecen a una región muy miserable. Me puse a pensar en el acelerado enriquecimiento de Singapur (con unos 6 millones de habitantes, pero ubicado en una zona de gran crecimiento, de un intenso comercio entre China, Rusia, India, Indonesia. No sé hasta dónde llegará Singapur, pero por ahora es uno de los países más ricos del mundo.

5. Confío en que Xiomara y su equipo de trabajo piensen en que la sóla Honduras muy poco podrá hacer si no busca unificar fuerzas. Todos los débiles deben hacer esfuerzos de unidad contra los poderosos que –por propia experiencia y por la historia- sus riquezas y privilegios son producto de invasiones y saqueos. Estaba leyendo ayer que los más miserables que viven en los EEUU parecen muy ricos frente a las clases medias de América Latina. Obvio, por lo mucho que han saqueado, que nos han robado, sus sobras bajo la mesa de sus banquetes, sus tiraderos, son muy ofensivos para nuestros pueblos. Es lo que se repite en pequeño con las sobras de los multimillonarios de México. Eso debemos de enterrarlo. (30/XI/21)

