Medios de información pro yanquis silencian las batallas políticas de El Salvador y Bukele

Pedro Echeverría V.

1. El presidente Joe Biden está enojado y su embajadora Jean Manes en El Salvador, echando lumbre contra el presidente Nayib Bukele, se ha retirado del país porque en dos años el presidente no se ha sometido a los caprichos del imperio. Estados Unidos se distanció del presidente Bukele luego de que la recién instalada Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, destituyera el 1 de mayo a un grupo de magistrados y al fiscal general, provocando una condena internacional y de sectores de la oposición, que denunciaron un atropello a la separación de poderes.

2. La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, aseguró que Washington debía "responder": su Gobierno ya cesó la cooperación a la Policía y al Instituto de Acceso a la Información y reorientó esos fondos en la lucha contra la corrupción. Tras la actitud de EEUU, El Salvador estrechó lazos con China, con un acuerdo de cooperación de 500 millones de dólares. Es probable que este ejemplo chino, sea seguido por Rusia, India, Irán y otros países musulmanes que seguramente simpatizan con las medidas políticas de lucha contra los ladrones y saqueadores de El Salvador.

3. Pero Manes –para curarse en salud- recordó la millonaria cooperación (limosna) que su país ha brindado a El Salvador en los últimos años, entre ella 737 millones de dólares para entre otros aspectos, la construcción o reparación de 349 escuelas públicas en la zona costera del país. También, aportes para el fortalecimiento democrático y el combate de la pandemia del nuevo coronavirus. Sabe muy bien la embajadora Manes que las “ayudas” de EEUU son –como dicen en México- sólo “meter aguja para sacar barreta”; es decir, siempre es dar algo para luego imponer sus políticas y saquear las riquezas del país.

4. Espero que Bukele –a quien he aplaudido por su radicalismo de izquierda frente a los millonarios explotadores y los EEUU- no se vea obligado a inclinar la cerviz ante amenazas abiertas y veladas de invasión imperialista, dado que Biden está encolarizado. Porque el grito yanqui a todos los países de América desde hace 200 años es: “Te sometes o de someto, no tienes alternativa”. Después del golpe dado a Rusia en 1989 por el Papa, Reagan y la Teacher, y golpe a China, a Cuba, aprendí que en tanto exista el imperialismo ningún país podrá liberarse; por ello el camino de China de destruir al imperialismo en economía, vale.

5. Los medios de información –con las millonadas que reciben y con sus agencias de información controlados por los yanquis- sólo se han dedicado a desprestigiar a comunistas, Chinos, rusos y musulmanes por diferentes a los occidentales. Pero los chinos no están en condiciones de instalar un nuevo imperialismo ni el despertar de la humanidad podría aceptarlo. Por ello es necesario capacitar a todo el pueblo para romper con su docilidad, su sometimiento y seguidismo. Enseñarlo a ser muy crítico, muy exigente, muy batallador. Hay que estar muy atento acerca de El Salvador, donde los yanquis han puesto su mira asesina. (23/II/21)

