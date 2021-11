Lozoya, ladrón y saqueador, igual a expresidentes; denunció a 300, pero Gertz-AMLO no actuaron

Pedro Echeverría V.

1. Lozoya, para quedar libre debe devolver todo, 100 por ciento, de lo robado, sumando los intereses moratorios; que no se convierta –como otros casos- en una promesa. Todos esos millones convertidos en dólares –sumados a los que poseen los grandes multimillonarios como Slim, Larrea, Salinas Pliego- se los han quitado al pueblo que muere de hambre y enfermedades curables. Pero la llamada justicia, o los gobiernos, no lo ven así, creen que es una simple “danza de los millones” que les da risa. No quieren ver que el desempleo, los salarios de hambre, la deficiencia de servicios de salud, educación, es por la acumulación de capital en manos de unos cuantos ladrones y saqueadores; además de gobiernos cómplices.

2. Por ello nunca, jamás, el gobierno debe lloriquear de que no tiene dinero para invertir en los miserables y pobres; dinero en México hay “por carretadas”, pero como en todo capitalismo, está en manos de unos cuantos depositados en bancos escondidos en el mundo. México no necesita inversiones extranjeras que se dedican a saquear al país; basta el dinero de las mil familias millonarias para crear millones de empleos con justo pago. Solo el supermillonario Slim posee 54.5 mil millones de pesos, multiplicado por cien o mil que poseen parecida riqueza alcanza para crear un salario mínimo de 500 pesos diarios prometiendo encarcelamiento a quien suba los precios ayudando a crear inflación. Mano justa, no consejos religiosos.

3. Yo creo que el tal Gertz –el llamado fiscal- por su enorme trayectoria política, es amigo y socio de grandes delincuentes; pero al mismo tiempo actúa bajo órdenes estrictas del presidente López Obrador que lo frena y lo hace caminar según convenga. Escribí en artículo de hace unos días que el presidente Bukele de El Salvador, a las dos semanas de tomar posesión, con un decreto cesó a jueces, a funcionarios corruptos y puso a temblar a todos los acostumbrados a negociar a la sombra del gobierno y que había que apoyarlo si continúa por ese camino. ¿Qué han dicho los medios de información y el gobierno imperial de los EEUU? Lo han condenado, lo han calumniado, pero el pueblo parece contento y estar apoyando.

4. Pienso que para López Obrador es muy difícil gobernar porque quiere estar bien con todos: con ricos y pobres, con saqueadores y humildes trabajadores. Por ello se cuida mucho en no enojar a los ricos y a los EEUU. No olvida que Fidel Castro, que derrocó la dictadura de Batista en 1959, tuvo que expropiar fábricas, tierras, propiedades a todos los ricos, llevar a cientos a la cárcel e incluso fusilar a los asesinos del gobierno anterior. Pero por esa política de Fidel la Cuba revolucionaria fue expulsada de la OEA y fue bloqueada por 60 años por todos los gobiernos al servicio de los EEUU. Esa experiencia la entendió el mundo e hizo cuidarse de los EEUU, pero también repudiarlo por todas sus salvajes agresiones en todos los países.

5. No sé qué pasará cuando China entre 15 años se imponga en el mundo comercialmente a los EEUU; no sé si en ese proceso haya un acercamiento o se preparé una nueva guerra por los mercados. Sin embargo lo que sí veo es que muchos países –México entre ellos- van a comenzar a liberarse y comenzar a aplicar políticas flexibles. Pienso que el mismo Trump y ahora Biden –ambos al servicio del imperio del dólar y las armas- buscan lavarse la cara ante el mundo al bajar un poco su agresividad. ¿Será que China, Rusia, la India, Irán, sean suficiente presión que ha obligado a los yanquis a pensar? En México los ladrones y saqueadores como Lozoya, expresidentes y sus amigos, son realmente un peligro; deben estar en la cárcel. (21/XI/21)

