El PRI se fortalecería si negociara su voto sobre reforma eléctrica con AMLO, además de otras cosas

Pedro Echeverría V.

1. La revolución mexicana 1910-17 y el PRI hasta 1940 no sólo no están lejos de la reforma de la CFE que AMLO ha propuesto, sino que los hechos los identifican plenamente. He escrito que AMLO, por propia voz, ha dicho varias veces que no es de izquierda. Es un gobierno de centro político como se proclamó el PRI desde que nació en 1929. No estaba con los empresarios ni con las posiciones izquierdistas; nunca condenó al imperialismo yanqui, pero defendió a Cuba, sobre todo en 1962 cuando fue expulsada de la OEA.

2. Nadie debe confundirse. ¿Quiénes fueron los fundadores del PRD en 1989, después que se reconoció en 1988 que Cuauhtémoc Cárdenas perdió la Presidencia frente a Carlos Salinas? La realidad es que por lo menos, los cuatro más importantes fundadores del PRD -Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, López Obrador- habían renunciado al PRI en 1966/67 porque se había declarado neoliberal y caminaba hacia la derecha. Por ese hecho el PRI abandonó su centrismo y con De la Madrid-Salinas se pasó a la derecha.

3. Por ello al ya presidente Salinas se le hizo muy fácil negociar que sea reconocido por el PAN encabezado por Álvarez, Cevallos y Castillo a cambio de que PAN y PRI se unan en programas de la ultraderecha. Por ello el PAN siempre repitió que era el PRI el que le robaba su programa derechista y se comprometía a entregarle gubernaturas, muchos legisladores y millones de dinero contante y sonante. Aunque formalmente, para la historia el PAN nació en 1939 teniendo como padre a Gómez Morín, la realidad es que nació en 1988 con Salinas como padre real, verdadero.

4. Esa es la historia conocida del PRI y del PAN y de la entrega de gubernaturas y medio poder al PAN. De 1939 a 1988 el PAN era –como los demás partidos- casi inexistente a quien le anotaban dos o tres por ciento de votos en cada elección; en el gobierno de su papá Salinas, el PAN rápidamente se transformó en los “segunda fuerza” hasta llegar a sus dos presidencias de la república (Fox 2000-06) y Calderón 2006-2012) con el apoyo del PRI y, obviamente de todo el empresariado. ¿Seguirá el PRI –“el heredero de la revolución”- por el camino de la traición?

5. Aunque he estado contra todos los gobiernos y partidos, porque todos han servido al capitalismo, me parece que recuperar para México el mayor porcentaje de la industria eléctrica después de ser despojado nuestro país por grandes monopolios extranjeros, me parece de elemental justicia. Pienso que AMLO tiene que negociar con el PRI ofreciéndole muchas facilidades para recuperar mucho de lo que tenía. Yo diría que todos los políticos son igual de corruptos, pero esto de recuperar algo que nos han robado como país, vale la pena. (17/XI/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26