AMLO: Cesa al INE y jueces, pon gente capaz y honesta, recupera autoridad, tus enemigos huirán

Pedro Echeverría V.

1. AMLO, si estudias la historia con la visión de los trabajadores, verás que en ningún país del mundo, nunca, ha existido la llamada “democracia” entendida como igualdad. Los llamados “derechos humanos” han sido puro engaño, así como el llamado respeto a la Constitución, las leyes y demás inventos de las distintas clases y grupos dominantes para prolongar por siglos su dominio. El pueblo trabajador, sabio con su trabajo productivo –siempre manipulado por todos los gobiernos- nunca ha entendido de política, pero puede apoyar, seguir, al gobierno que le demuestre estar dispuesto a acabar desde la raíz la corrupción, el saqueo, el robo.

2. Te seguirán calumniando tus enemigos como “dictador”, pero tú sabes que siempre lo harán porque les quitaste sus robos, subsidios, regalos millonarios, privilegios. Tienes que hacer a un lado la democracia burguesa, es decir, de los ricos explotadores. Llama al filósofo Enrique Dusell, a Taibo, Bartra, Barajas, para que capaciten a la nueva SCJN y organicen programas masivos de capacitación política y económica en todo el país. No hay 4T ni nada si tu gobierno no rompe en serio todos los privilegios de acumulación de capital, de riquezas, ni tampoco reduce la miseria. Necesitarás aunque sea un billón de pesos que poseen los grandes empresarios.

3. El gobierno yanqui de Biden –a petición y ruegos prostitutos de todos los opositores- tendrá una nueva oportunidad de intervenir profundamente, pero no lo hará porque EEUU también necesita a México para garantizar sus fronteras. EEUU ve a México como “su patio trasero”, que no necesita apropiárselo como en 1848 se adueñó de más de la mitad de nuestro territorio; hoy está conforme con controlarlo para que no le “salga el tiro por la culata”, es decir, que se formen guerrillas de autodefensa que ya nadie podrá parar. Tú, López Obrador, con tus conocimientos históricos y experiencias, debes saber mucho de lo que digo.

4. No más blandenguerías con los jueces y magistrados de la SCJN; hay por ahí 200 abogados jóvenes seleccionables por su honradez y no tener relaciones corruptas, ansiosos por un trabajo de 50 o 100 mil pesos que los hagan importantes y responsables. ¿Y el INE cuya historia es de corrupción? Pues habría que quedarse sin él por un tiempo mientras se piensa en un organismo que garantice la decencia, sobre todo en el uso y cobro de millones y millones de pesos de dineros del pueblo. Daría oportunidad para revisar y suspender el dinero millonario que se entrega a partidos que sólo deben vivir de las cuotas de sus militantes.

5. Recuerdo que mi amiga, mi admirada activista Gina, desde las primeras semanas de AMLO me dijo categóricamente que López Obrador tenía miedo. Luego en tres años lo confirmé: tiene miedo, terror, a ser derrocado. Pero el miedo se supera al cambiar de idea, de concepciones y adoptar otra estrategia: lo que se ha llamado la “lucha de clases”, la organización de movilizaciones masivas en las calles para sacudir el entusiasmo dormido del pueblo que reclama salir de su miseria y pobreza, que busca limitar las grandes ganancias y robos de los ricos. Espero que López Obrador sea fuerte para que las masas lo apoyen. (17XI/21)

