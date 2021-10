El PAN facho que gobierna Mérida, reprimió a mujeres manifestantes contra Monumento español

Pedro Echeverría V.

1. La ciudad de Mérida Yucatán, con casi un millón de habitantes, fue noticia nacional el 12 de octubre. Unas 20 mujeres decidieron manifestarse en protesta frente al monumento a los “conquistadores españoles”, colocado por gobiernos del PAN hace unas décadas al inicio del también aristócrata “Paseo de Montejo” y esas bravas manifestantes fueron golpeadas, jaloneadas y derribadas por unos 50 policías que primero las rodearon o encapsularon. El gobernador, el alcalde municipal y el representante del presidente López Obrador, pertenecen al PAN. Este partido y el PRI llevan unos 25 años cambiándose los gobiernos, llenándose las bolsas con lo mucho que han robado y burlándose de la incapacidad del partido Morena.

2. Mérida –conocida como “de los blancos”- es de las ciudades más derechistas o conservadoras del país. A Yucatán (su capital Mérida) no llegó la lucha de Independencia, de Reforma o la Revolución. Fue el general sinaloense Salvador Alvarado, enviado por el presidente Carranza, quien en 1915 introdujo la revolución a sangre y fuego con la enorme resistencia de ejércitos de los grandes hacendados yucatecos poderosos dueños del henequén. Fue Alvarado quien impuso todas las reformas y los cambios que Yucatán necesitaba. Por la lejanía, 1500 kilómetros de México, pero también por la religiosidad de los yucatecos, Yucatán nunca se integró al contexto nacional, quedó aislado.

3. Se ha hablado estos días de la desaparición de la “Iniciativa Mérida” firmada en 2007 por el gobierno yanqui de Bush y el presidente facho Calderón como imitación del Plan Colombia buscando que los yanquis entreguen dinero y armamento a cambio de mayor control de México, tal como sucedió en Colombia. Nunca olvidaremos ese Plan Mérida porque al fin pudimos movilizar en manifestaciones (en esta ciudad derechista) a unos mil estudiantes durante tres días contra Bush y Calderón. Al final nos reprimieron y encarcelaron; unos 60 estudiantes fueron detenidos por un mes, acusados de romper vidrios. Pero los excarcelamos gracias a los llamados “escrache” contra jueces y funcionarios represores.

4. ¿Qué puede esperarse de gobiernos panistas, derechistas, conservadores, fascistoides, que en Yucatán pertenecen a las mismas familias de los dirigentes del PRI? Yucatán no fue un estado cristero, totalmente católico como Guanajuato, Jalisco o San Luis Potosí, pero su catolicismo, sobre todo su no integración a la problemática nacional, lo ha hecho vivir aislado, como si fuera “otro país”. Fue gobernado 70 años por el PRI, pero tuvo siempre mucha familiaridad con los panistas mantenidos con subsidios y concesiones. La izquierda jamás tuvo presencia. En los 50 estaba registrado un partido comunista stalinista, pero en 1962 fundamos entre cuatro jóvenes (Luis Sosa, fallecido en la CDMX; Humberto Escobedo, fallecido en Oaxaca; Antonio Acal y Pedro Echeverría V.) el partido comunista jruchoviano. Nunca tuvimos más de 20 seguidores.

5. He estado aislado en Mérida –sin teléfono o celular, que no uso- durante la pandemia. Me dolió no haber sido enterado, no haber estado en esa protesta. En México estamos llenos de esos monumentos a personajes españoles que nos invadieron y asesinaron a muchos indígenas mexicanos por ello celebro que las mujeres valientes hayan salido protestar. Además con esa acción nos recordaron el carácter reaccionario y represivo del gobierno facho-panista de Yucatán. Morena de Yucatán, como Morena Nacional, son casi inexistentes y seguro nada dirán de la represión. ¿Podrá esperarse que López Obrador proteste si sus relaciones con los fachos yucatecos del PAN están en el punto más alto? ¡Bravo compañeras que recuperaron el prestigio de la izquierda combativa y mostraron a los desvergonzados policías que las golpearon! (14/X/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26