Un siglo de SEP: Vasconcelos, de las mentes más profundas, fue derechista/fascista desde 1930

Pedro Echeverría V.

1. José Vasconcelos fue un gigante en el pensamiento y la actividad política de la revolución burguesa mexicana (1910-12917). Ayudó a derrocar a Porfirio Díaz; luego el idioma inglés -aprendido en una primaria de EUA- fue actor clave dentro de cargos recibidos del Maderismo, en la Convención de Aguascalientes, en el Carrancismo, en el gobierno De la huertista. Se hizo gigante en el obregonismo al fundar la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921 y convertirla en eje de la transformación educativa y política.

2. ¡Puta madre, qué actividad!: Dirige al Ateneo de la Juventud (de filósofos), encabeza la escuela nacional preparatoria, es rector de la universidad (UNM), impulsa la pintura y a pintores muralistas, crea misiones culturales, las casas del pueblo, la educación indígena, crea la normales, centraliza la educación. Desde hace muchos años leí sus cinco grandes novelas de carácter político y desde entonces –a pesar de su derechismo a partir de 1930- le tuve gran admiración.

3. Luego, al ver en 1982 la película de Carlos Saura, “Antonieta”, que es una historia en la que Antonieta Rivas Mercado (hija de arquitecto porfirista, diseñador y constructor del Ángel de la Independencia en la CDMX) funciona como novia, amante y sostenedora económica de la campaña presidencia de Vasconcelos en 1929, me hizo comprender el gigantesco cambio de mentalidad ideológica de Vasconcelos de político de centro (revolucionario) a derechista y luego admirador de Hitler.

4. Antonieta no era cualquier mujer; era una gran millonaria hija de un poderoso personaje del Porfirismo. Además, por su posición social burguesa, fue una gran promotora artística de muchos campos del arte, además de muy querida entre la llamada intelectualidad. Vio y colaboró en toda la campaña presidencial de Vasconcelos en 1929, pero sufrió infinidad de decepciones. Al fracasar e imponerse el PRI con Ortiz Rubio, decidió irse a Paris donde, con una pistola, se suicidó en 1931 en la Notre Dame.

5. Vasconcelos siempre me ha parecido un volcán de la burguesía en proceso de estallido. Al parecer es el creador del lema de la hoy UNAM: “Por mi raza hablará el espíritu”. No olvido que desde 1917 la educación era descentralizada, muy deficientemente manejada por los estados. Vasconcelos visitó varias entidades para que se votara la centralización, dar fuerza a la SEP y poder hacer lo que hizo. Obvio, no puede olvidarse que se vivía una revolución –burguesa-, pero revolución al fin.

6. La educación en México, después de aquel gigantesco impulso del fundador en 1921 de la SEP, sólo puede recordarse al secretario Narciso Bassols en los años 30 y a Torres Bodet en 1943 cambiando la educación cardenista y en 1959 con su Plan de Once Años. Todo lo demás ha sido la extensión de una burocracia con una educación cuyos números siempre han sido negativos para la población, pero muy positivos para los hijos de los ricos y los colegios privados. Yo en 1967 fui comisionado y me “encerré” un año en el edificio de ese monstruo burocrático que es la SEP. (3/X/21)

