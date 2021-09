En México de la burguesía se hacen negocios, se gana dinero y no se pagan impuestos.

Pedro Echeverría V.

1. Espero que al final de 2024 no se diga: “No hubo Cuarta Transformación, hicimos lo que pudimos, lo que nos dejaron hacer”. Empero ahí está el tren maya, el aeropuerto y la refinería. Sí, esto es lo material, pero, ¿Qué pasó con la pobreza que aumentó a 10 millones de pobres? ¿Los salarios mínimos son los más bajo de América Latina? ¿Siguen los grandes empresarios haciendo negocios sin pagar impuestos? ¿Cuántas empresas siguen en manos extranjeras? ¿Cuántos del PRI, PAN, delincuentes siguen como funcionarios del gobierno? ¿Cuántos funcionarios ganan más que el presidente? ¿Se limpió de parientes y amigos la SCJN? ¿Qué pasó con Ayotzinapa y la CNTE?

2. México es el país de América Latina que tiene mayor concentración de riqueza en menos manos y es una de las economías que se resiste a relanzar impuestos al patrimonio de los millonarios; esto muestra en su informe la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), según magnífico reportaje de hoy de Dora Villanueva. “Hasta mayo pasado 14 multimillonarios en México concentraron 150 mil 700 millones de dólares en riqueza. El promedio de 10 mil 800 millones de dólares por cada uno, se encuentra por arriba de cualquier otro país en la región e incluso es más del doble que en la media de América Latina”.

3. En México la riqueza promedio -acumulada por cada multimillonario- es 210 por ciento mayor que en la economía más grande de la región. Esta élite en México tiene una riqueza promedio mayor que en otras economías de la región. Latindadd ha planteado que dada las crisis sanitaria y económica que ha provocado la pandemia de Covid-19, es necesario imponer un impuesto a la riqueza en 20 países, el cual tiene el potencial de recaudar 26 mil 504 millones de dólares al año. Dicen triunfantes en el gobierno: no necesitamos presionar; los empresarios que son patriotas están pagando; a muchos hay que descontarles; pero los que deben son mucho más que los que han pagado.

4. Según Latinidadd, los grandes multimillonarios han visto aumentadas sus fortunas 5.5 billones de dólares (billón = millón de millones) desde el inicio de la pandemia hasta agosto 2021; al pasar de ocho a 13 billones de dólares. Hecho que refleja una ganancia acumulada de 68 por ciento, justo en los periodos de confinamiento más severo. La riqueza de los multimillonarios en América Latina ha crecido más de 40 por ciento desde que se inició la pandemia. En la medida en que estos ricos se han más poderosos se niegan a acatar leyes u órdenes de los gobiernos, aunque el presidente López Obrador piensa que tratándolos con más bondad y dándoles oportunidad de ganar, su comportamiento será mejor.

5. Escribe Fernández-Vega, que en el inventario aparecen dos corporativos propiedad de Carlos Slim (Grupo Carso y Grupo Inbursa, con condonaciones por 17 mil 636 millones de pesos); otro par de Alberto Baillères (El Palacio de Hierro y Grupo GNP, 2 mil 175 millones); dos más de Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas y Red Azteca Internacional, 9 mil 424 millones); no podía faltar Televisa (Emilio Azcárraga Jean), 20 mil 488 millones; Banamex –entre sus dueños aparecían Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú, quienes no pagaron un solo centavo de impuestos por la venta, en 2001 a Citigroup–, con 15 mil 848 millones; Grupo Bancomer (lo mismo que el anterior: Eugenio Garza Lagüera no pagó un peso de impuestos por la venta al BBVA), 5 mil 279 millones, y así por el estilo. Así fue sexenio tras sexenio.

6. El reportaje de Dora Villanueva y las denuncias de artículos de Fernández-Vega, parecen tener más importancia para movilizar a unos pocos. El llamado pueblo no se entera de lo que sucede y si le dicen que los millonarios y los políticos se enriquecen a costa del sudor y sangre de los trabajadores, pues generalmente lo toma como un chiste porque hace más de 50 años que sabe que desde siempre todo es más de lo mismo. Por ello cuando los políticos del ejecutivo y legislativo dicen que los electores votaron por ellos, saben que mienten por ser absolutamente ignorados por los electores. Éstos votan por quien los acarrea después de comprar su voto con regalos, promesas, dinero contable y sonante. Por ello los millonarios son muy queridos por los políticos, permitiéndoles enriquecer y que no paguen impuestos. (28/IX/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26