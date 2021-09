El señor Cárdenas, los 43 desaparecidos, académicos e intelectuales y demás ropa sucia.

Pedro Echeverría V.

1. Hoy sí, como diría mi mamacita: se me juntó el lavado, el plancheo y hacer tortillas. A mí se me juntaron varios temas interesantes: Cárdenas con la derecha, los 43 desaparecidos, la Conacyt y sus derroches, el aumento de la pobreza y el mal trato a los migrantes. Cuauhtémoc Cárdenas no debe olvidar: a) que el PRI le dio dos o tres cargos; b) que el PRD lo hizo tres veces candidato presidencial y fue derrotado; c) fue Jefe del gobierno del DF; y, d) seguro sería el secretario de Gobernación del gobierno de López Obrador. Sin embargo, desde que López Obrador fue electo presidente, jamás lo ha reconocido usando el argumento de que no tiene proyecto de gobierno ni se sabe a dónde va. Ahora Cárdenas se ha reunido con la ultraderecha para repetir sus mismas frases. ¿Piensa acaso que ahora sí sería un candidato triunfador?

2. Siete años de lucha de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos por el gobierno de Peña Nieto. Cuatro años de protestas contra el presidente ladrón y asesino Peña Nieto, que engañó a los padres con trampas y mentiras, y tres años de grandes protestas de los padres contra el gobierno de López Obrador que parece haber adoptado el mismo camino de mentiras y falsedades de Peña. Los padres de familia están hasta la madre y parecen dispuestos a adoptar caminos más radicales. Desde hace más de cinco años que los padres de familia y quienes les apoyan aseguran que fue el ejército el asesino porque ambos gobiernos se han negado a investigar a soldados y sus jefes y, en los primeros meses ni siquiera se podía investigar en los cuarteles militares. Piensan que hay que bloquear y radicalizar la lucha. No hay de otra.

3. El presidente López Obrador, después de desenmascarar a falsos y ladrones intelectuales como Enrique Krauze, Aguilar Camín y muchos más; así como a periodistas negociantes como López Dóriga, Ciro Gómez, Loret de Mola y decenas de empresarios/periodistas; ahora le ha llegado su turno a decenas de “investigadores” que en vez de trabajar honradamente se dedican a vivir de las decenas de millones de pesos del presupuesto de Conacyt. Yo que viví 42 años en el sistema educativo y universitario pude conocer la enorme corrupción entre docentes, pero también en muchos investigadores que cobran mucho dinero sin producir investigación, publicar ensayos o libros. No se puede hablar de que el sistema universitario es 100 por ciento corrupto, pero sí un alto porcentaje que desprestigia todas las instituciones.

4. Si acaso crece el número de mexicanos pobres –tal como se empieza a demostrar y publicar- y esa misma pobreza se hace más profunda, entonces los inmensamente ricos –los que dominan la economía y en parte la política- ya pueden chantajear al presidente López Obrador. Se sabe que el voto es manipulable, que se puede dirigir hacia donde se desee y por ello la clase dominante puede escoger al candidato lopezobradorista y al mismo López Obrador. Por ello al haberse publicado que el Coneval ha hecho público que “por el coronavirus, entre 8,9 y 9,8 millones de mexicanos han caído en la pobreza debido a una disminución de sus ingresos”. Es eso lo más grave y ningún pretexto es válido, si se tuvo miedo a dar los pasos necesarios.

5. Por último, los migrantes miserables, hambrientos y despreciados. Aquí no es problema de caridad cristiana o de limosnas sino de revolución social muy radical de los pueblos contra quienes les han arrebatado, se han apropiado de la riqueza que les pertenece como enormes mayorías. Es Centroamérica, pero también los demás continentes, donde los pueblos tienen que pelear por lo que les pertenece haciendo conciencia de que las fronteras, los ejércitos y las grandes propiedades deben ser superados por que primero está la vida de los seres humanos. Aquí tienen que surgir, aparecer, los organizadores de la colectividad que deben hacer comprender que esta es una lucha de clases internacional por la justicia y la igualdad que debe seguir imparable. (27/IX/21)

