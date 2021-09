Morena se parece al PRI, solo que sin los cuadros políticos y experiencias del viejo partido corrupto

Pedro Echeverría V.

1. El PRI, viejo partido de gobierno, que fue del Centro político y ahora está en la Derecha, posee en cada estado de la república unos 20 militantes muy probados, muy convencidos, muy corruptos, que han ocupado cargos en gobiernos anteriores y saben que seguirán siendo tomados en cuenta. Son pocos, pero sus ligas con dirigentes de clases medias, con obreros, campesinos, les da mucha fuerza y seguridad; sobre todo, que sus contactos con empresarios les garantiza mucho dinero para repartir entre su clientela. El PAN no cuenta con la experiencia, los contactos y movilidad del PRI, pero los apoyos empresariales y de la iglesia son muy grandes, mismos que les permite comprar votos y las conciencias necesarias.

2. El partido Morena, hasta ahora parece inexistente porque el presidente López Obrador repite que no interviene en Morena, aunque “en lo oscurito” parece determinar todo. En Morena no hay cuadros políticos y sus militantes ignoran absolutamente todo, por nuevos y su origen social; no saben siquiera qué es un partido, cómo funciona o cuál es la diferencia entre Morena y los demás partidos. En las últimas semanas los delegados enviados de la CDMX –sabiendo de la incapacidad, también de sus directivos estatales- sólo tratan con contactos recomendados- provocando más divisiones en cada entidad federativa. Morena es otro PRI u otro PAN; no puede robar o enriquecerse porque aún es poco el dinero que manejan.

3. Acabo de escuchar comentarios de “Los periodistas” acerca de algunas páginas del nuevo libro de López Obrador y ese trabajo me pareció muy bueno, sobre todo por datos económicos y la enorme corrupción que denuncia de los López Dórica, Enrique Krauze, Aguilar Camín y otros periodistas e intelectuales. Pienso que ese libro puede ser calificado como muy importante al tener por escrito en libro, mucho material que AMLO ha manejado en “La Mañanera”. Desafortunadamente a eso se reduce el trabajo de AMLO –a hablar y escribir- sin pasar a la acción necesaria porque tiene miedo, un terrorífico temor, a casi un centenar de multimillonarios que deben impuestos y que aún siguen ganando en sus grandes negocios.

4. El PRI vivió maravillosamente hasta que el año dos mil perdió la Presidencia. El PAN aunque fue fundado en 1939, sólo nació cuando Salinas en 1988 le entregó parte del poder político y económico del país. Morena seguirá sin nacer mientras López Obrador no le dé vida. No es un problema de descarado oportunismo de Delgado, Ebrard, Lujan, y otros que quisieran controlarlo. No sé del funcionamiento de los partidos en Europa o en América, pero en México PRI y PAN sólo vivieron con el directo respaldo del presidente de la República quien repartía los cargos y los dineros. En México llaman “papá gobierno” al presidente que lo determina todo y López Obrador, no sería una excepción, sólo que prefiere hacer las cosas “bajo el agua”.

5. La democracia siempre ha sido de minorías, de grupos fuertes en política y economía, mismos que manejan los gobiernos y los partidos. Las masas sólo aparecen en fotografías, pinturas o estadísticas. Ningún partido fue alguna vez de masas (Hitler también las acarreaba) éstas sólo se mueven a conveniencia. Bastaría que Morena preparara 30 cuadros duros, experimentados, activos y con manejo de dinero en cada entidad; suficiente para controlar organismos de masas. Las masas no se mueven sino cuentan con los cuadros preparados que las convenzan y las eduquen en política. La gente –lo he escrito más de cien veces- es muy sabia en su trabajo, en su oficio; pero cansada de robos y engaños, no quiere saber nada de política.

6. Se ha publicado que la pandemia no solo se ha cobrado la vida de decenas de miles, sino que ha hecho miserables a los millones de pobres, esto es a casi 10 millones de mexicanos, a pesar de los programas sociales impulsados por el Gobierno de López Obrador. El Coneval ha hecho público este martes un informe que dice que “por el coronavirus, entre 8,9 y 9,8 millones de mexicanos han caído en la pobreza debido a una disminución de sus ingresos”. Es eso lo más grave y ningún pretexto es válido. Se repite lo sucedido durante los gobiernos del PRI y el PAN: Se aplaude que los multimillonarios sigan acumulando riquezas sin obligarlos a entregar por lo menos la mitad de sus propiedades y a pagar sus impuestos. (26/IX/21)

