México: Independencia nunca; sólo cambiamos de amo español a yanqui; ¿somos libres de qué?

Pedro Echeverría V.

1. En la escuela capitalista -como la mexicana- en vez de impulsar el pensamiento crítico que nos obligue a reflexionar se impone el dogma para sólo repetir. En México repiten en coro los niños, que “somos un país independiente, autónomo, que estamos contra cualquier intervención extranjera en defensa de la patria”; ello es un dogma como el que están obligados los políticos a decir en sus discursos para profundizar la ignorancia. Sin embargo, quien piensa un poco sabe que México se independizó de España porque ya los países europeos y EEUU estaban como buitres pataleando, esperando caerle a su presa, tal como sucedió después de 1821. ¿Se olvida que desde ese mismo año los EEUU comenzaron a adueñarse del enorme territorio de Tejas hasta conquistarlo en 1848, más de la mitad de las tierras mexicanas?

2. Pero, en última instancia todos los países del mundo dependen entre sí. Los EEUU dependen mucho más porque unas horas sin energía eléctrica, sin petróleo, sin producir armas, se derrumbaría el país; por ello es vital para los yanquis estar invadiendo naciones, asesinando, despojando de todo a los demás países del globo. Pero la dependencia es distinta: mientras EEUU ha crecido como un grandulón, un glotón, que cada segundo debe consumir viviendo del despojo, arrebatándonos lo poco que tenemos, nuestra dependencia como pueblos sojuzgados es triste e indigna; tenemos que arrastrarnos tras ellos para que nos tiren sus migajas, las que nos han enseñado a apreciar y consumir. Así que ni EEUU –con todas sus bombas nucleares- es un país independiente; México sólo es independiente de dientes fuera.

3. Por encima de hablar de independencia y autonomía –que no es otra cosa que nacionalismo o chovinismo de gran nación- había que explicar la lucha por la integración de todos los países en un campo de cooperación justa e igualitaria donde no quepan los países imperialistas. Organismos como la ONU –que desde que nació en 1945 ha estado al servicio de los EEUU, no de todos los países- en lugar de ayudar perjudican. ¿Cómo explicar que 193 países voten todos los años en la ONU por concluir el bloqueo económico y militar, hoy de 59 años, a Cuba contra dos votos (EEUU e Israel)? China y Rusia –con el apoyo de la inmensa mayoría- tienen la obligación de intervenir fuerte en el Consejo de Seguridad contra los gobiernos yanquis, ingleses e israelitas, que siguen actuando como verdaderos guerreristas en la ONU.

4. México sólo será independiente, autónomo y libre, cuando su mismo pueblo –junto a los del continente americano, por lo menos- lo sea; de lo contrario todo se reduce a discursos, a demagogia. Para responder a una pregunta: no sé cuando comenzaron las fiestas en el Zócalo y en Palacio Nacional las noches de 15 de septiembre para festejar el “grito”; no olvido que en tanto por muchos años cinco mil gentes festejábamos en la plancha del zócalo con las garnachas, panuchos y tepache que comprábamos a los miles de puestos instalados, otros 500 altos funcionarios y empresarios y sus elegantes familias, que presumían sus vestidos de gala, se reunían en los salones de Palacio para una gran fiesta, cena con vinos y licor para festejar “el grito”. Ese fue el festejo de la independencia que ha vivido México; lo demás han sido discursos. (14/IX/21)

