Diálogo es engaño: o se somete como otros la CNTE o reconstruye apoyos y acciones políticas

Pedro Echeverría V.

1. El gobierno de López Obrador es el menos peor de la historia de México; no diré “mejor” porque estaría reconociendo que hubo algún gobierno en México, bueno al servicio de los trabajadores; tampoco puedo decir “el peor” porque no pertenezco a partido alguno, menos a los que hacen campaña contra él. En conclusión debo reconocer que lo apoyé críticamente –con cientos de mis artículos, así como en mítines y manifestaciones- desde 2004; sin embargo, siendo ya presidente del país (después de tres meses de gobierno), por su terrible miedo a ser derrocado y su blandenguería, la duda me ha hecho crecer la desconfianza. Reconozco que México tiene un clase empresarial muy poderosa (socia yanqui) que somete a todos los gobiernos a sus intereses, por ello es casi imposible liberarse.

2. En el país “quien paga manda” y quien tiene el dinero gana elecciones mediante arreglos antes que éstas se realicen. La única salida que existe en beneficio de las mayorías es que se manifiesten combativamente en las calles; sin embargo –por falta de conciencia- sólo la CNTE, algunas veces las mujeres y los estudiantes, suelen acudir a estas batallas. ¿Y las clases medias de las ciudades? Son las más sometidas por el capitalismo mediante salarios miserables, la enajenación consumista, religiosa o futbolera. La educación escolar burguesa sólo enseña conciencia capitalista; el nivel de comprensión de los trabajadores sólo se desarrolla en la lucha de clases en las calles, es decir, confrontando a quienes se han enriquecido mediante la explotación, el robo y los negocios capitalistas.

3. AMLO sólo resuelve pequeñas cosas, pero nada importante como: salario mínimo miserable; prisión a los saqueadores del pueblo; freno total a la privatización; expulsión de expriístas, expanistas y derechistas de su gabinete; libertad inmediata de por lo menos 20 mil presos miserables; pago inmediato de impuestos multimillonarios atrasados; expropiación de por lo menos la mitad de las riquezas de mil poderosos. Sí AMLO no hace nada, su siguiente en el gobierno será mucho peor, porque su conciencia, pies y manos, estarán atados. Las “cositas” hechas por AMLO serán borradas a la primera. A Loret, Ciro y López Dóriga, así como a Aguilar Camín y Krauze (aplaudidos a rabiar por el imperio), se les hará monumentos en el zócalo de la CDMX, avenida Juárez y Reforma.

4. Alguna vez escribí sobre Nicolás Maduro diciendo que en vez de “diálogos de paz” acuda al movimiento de masas en Venezuela para que los yanquis y sus aliados dejen de bloquearlo, porque “los diálogos” sólo servirán –según la historia- para que “se canse y se rinda”. Lo mismo preguntaría a la CNTE: ¿“diálogo como entretenimiento” para alargar los problemas y no resolverlos? Las manifestaciones de mil o cinco mil personas –ante un gobierno terco que se siente poderoso- de nada sirven; se necesitan 50 mil o 100 mil activistas bloqueando la ciudad, sobre todo aeropuertos y centros productivos y -sobre todo- la garantía de que este tipo de acciones “contundentes” se repetirán cuando sea necesario. Pero éstas tienen que prepararse muy bien logrando apoyos externos a la CNTE. Lo demás son lloriqueos. (12/IX/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26