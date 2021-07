26 de julio: aniversario del asalto al poder en Cuba y primera rebelión contra la dictadura

Pedro Echeverría V.

1. El 26 de julio es el 68 aniversario de la rebelión fracasada de asalto al cuartel Moncada encabezado por Fidel Castro y unos 50 jóvenes. Fue la primera gran rebelión de los jóvenes que encarcelados, luego liberados y exiliados, salieron en un barco de México, organizaron una guerrilla, se pusieron a la cabeza de la Revolución y tomaron el poder político y económico en la isla seis años después, enero de 1959. El sistema electoral –llamado democracia, como hasta hoy- sólo servía a los ricos, a los burgueses, a los empresarios, manteniendo en la miseria al 90 por ciento del pueblo. Por ello los dirigentes cubanos encabezados por Fidel vieron en la guerrilla, en la confrontación violenta, el único camino para que el verdadero pueblo alcance liberarse de la explotación.

2. Cuba entonces –dominada por los propietarios inversionistas yanquis- le llamaban “La perla del Caribe” y se ofrecía al mundo como un gran centro de diversiones y prostitución. Era gobernado por el dictador Fulgencio Batista que jugaba a la democracia yanqui como lo hacía un centenar de gobiernos de otros países. Por ello el “asalto al cuartel Moncada” de 1953 y los asesinatos de decenas de jóvenes cubanos por la dictadura, no se dio a conocer. Las clases dominantes silenciaban las luchas de los jóvenes porque éstos comenzaban a adquirir conciencia; por ello, a partir del triunfo de la revolución cubana surgieron unas 20 guerrillas en América Latina. Como miles de jóvenes viví mis primeros años conscientes en los sesenta, admirando las guerrillas de Venezuela, Guatemala, Colombia y Bolivia.

3. Cuba logró gigantescas transformaciones en sus primeros diez años de revolución a pesar del terrible y definitivo bloqueo económico que obligó a todos los países de la OEA a romper relaciones políticas con Cuba y, sobre todo a obligarlos a no comercializar ningún clavo con la isla. Sólo México, siendo presidente López Mateos, pudo conservar una especie de puente muy limitado, muy vigilado, muy pobre, con Cuba. Por ello algunos tontos, muy tontos, repiten como loros que las revoluciones violentas han fracasado y que lo electoral/pacífico es lo correcto. Quieren tapar que las revoluciones han sido combatidas con sangre por el imperialismo en el mundo, hasta despedazarlas y la llamada democracia electoral ha significado la continuidad de la miseria y explotación del 80 por ciento de la población.

4. Aplaudo las declaraciones del presidente López Obrador apoyando a Cuba; sin embargo es extraño y me causa sorpresa, porque con excepción de Lázaro Cárdenas y Luis Echeverría, ningún gobierno mexicano se atrevió a tocar al imperialismo ni con el pétalo de una rosa. La revolución cubana, como las de Rusia, China, Nicaragua, no pudieron construir ningún socialismo; no por falta de voluntad o deseos, sino porque la violencia imperialista y las condiciones internacionales lo impidieron. ¿Algún país de la llamada democracia electoral, pacífica, ha acabado en los últimos 100 años con la pobreza y miseria del 80 por ciento de la población o por lo menos la ha disminuido de manera permanente? Pienso que la paz es para que los ricos conserven su poder y la rebeldía es para conquistar la igualdad mediante el trabajo y la lucha social. (26/VII/21)

