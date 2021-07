Ni Sheinbaum, Ebrard, ni nadie. Que AMLO cumpla sin pretextos blandengues con los pobres

Pedro Echeverría V.

1. El funesto sistema electoral, la selección de presidenciales idénticos al PRI y PAN, la aclaración de asesinatos y desaparecidos, el castigo a exfuncionarios y empresarios defraudadores y ladrones, el miserable salario mínimo, no han sido resueltos ni mínimamente. Así que el presidente López Obrador no ha cumplido y en muchos problemas pendientes (como los 43 y otros) sólo están en veremos. La SCJN (órgano de justicia), así como como el órgano electoral (INE) no los han tocado y siguen cobrando salarios muy por encima de lo autorizado. ¿Cómo entonces hablar de precandidatos presidenciales o de elecciones si AMLO no cumple aún con el 10 (diez) por ciento de sus promesas de IV Transformación?

2. Ningún personaje precandidato del partido Morena –Sheinbaum, Ebrard, Monreal o Clouthier- han recorrido alguna vez el país, no han realizado estudios acerca de él, ni encargado que les hagan libros en su nombre- Son exactamente igual que los del PRI, PAN, PRD, que ni antes ni después demostraron conocimientos o ideas para resolver los problemas más urgentes de nuestra República. La realidad es que no todos los expresidentes fueron tan imbéciles como Fox, pero ninguno demostró tener los conocimientos, estar a la altura del máximo cargo que ocupaba. No se espera un gobierno de sabios; pero sí de gente honesta que posea conocimientos para servir a la inmensa mayoría del pueblo.

3. Espero que López Obrador, en los dos y medio años que le quedan, logre cambiar el extremadamente corrupto poder judicial, donde cada juez o funcionario lleva colocados desde hace muchos años a decenas de sus familiares haciendo negocios. Deseo que pronto AMLO libere a los 10 o 20 mil inocentes encarcelados por robarse un pan para comer, además que los salarios mínimos de hambre de los trabajadores alcancen duplicarse, para arrancar a unos cuantos millones de la miseria y el hambre. AMLO gritó al iniciar su gobierno que “primero los pobres”, sin embargo todo al parecer se ha reducido a discursos porque los ricos millonarios siguen gozando de muchos de los ingresos y negocios que antes tenían. ¿Y la Robles?

4. Como hemos visto con gran claridad: ninguno de los grandes ladrones y asesinos -con mil pruebas demostradas en “La Mañaneras” de AMLO y en igual cantidad de denuncias, estando por encima de todos los cinco expresidentes- han pisado la cárcel y por la blandenguería de AMLO lo más seguro es que no la pisen. Sin embargo la Rosario Robles –con muy grandes antecedentes políticos y experiencias- siendo de segunda o tercera fila entre los grandes políticos, se creyó muy experimentada, con mucha capacidad y bobeando se entregó como corderito. Espero que le pongan cien años de cárcel por su tontería de entregarse mientras todos los grandes compas narco políticos se pasean ampliamente por Europa y los EEUU.

5. Si los Loret de Mola, López Dóriga, Gómez Leyva, Alatorre, José Cárdenas, Lily Téllez –viejos propagandistas subsidiados, al servicio de todos los gobiernos ,y demás conductores de noticias falsas o tergiversadas existen, porque el presidente AMLO les da márgenes para que lo critiquen y despedacen. En México en nombre de la libertad de prensa, los poderosos empresarios de los medios construyen con las noticias la política, la economía y el racismo que cada día les conviene difundir. No puede hablarse de candidaturas presidenciales cuando la llamada IV Transformación no cumple ni mínimamente con sus compromisos con los pobres. Esto me hace pensar que AMLO tendrá que prolongar su mandato por los años que hagan falta. (19/VII/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

