Todas las guerras hechas por EEUU las ha realizado en otros países; ¿Cuándo se harán en EEUU?

Pedro Echeverría V.

1. En 1959, cuando me iniciaba en el marxismo, pregunté: ¿Por qué toda la primera y segunda guerra, llamadas mundiales, se desarrollaron en Europa, Rusia, Japón, padeciendo la destrucción casi total de decenas de países y en los EEUU no se rompió ningún vidrio? Después de 62 años me hacen parecida pregunta sobre lo sucedido después de las dos guerras: ¿Por qué los EEUU impusieron la guerra en Corea en 1950, por qué derrocaron a Arbenz en Guatemala, por qué bloquearon a Cuba, por qué invadieron Vietnam, por qué asesinaron al chileno Allende, por qué destruyeron Yugoslavia, por qué invadieron Afganistán e Irak, por qué hoy amenazan a China, Irán, Siria? Y la gran pregunta: ¿Por qué hace las guerras bombardeando, ocupando, destruyendo países y a los EEUU no los toca una mosca?

2. Algunos investigadores han demostrado que, por lo menos después de la primera guerra, EEUU hizo crecer su industria armamentista y desde los tiempos de Mussolini en Italia y de Hitler en Alemania -cuando gobernaban en la Casa Blanca Herbert Hoover (1929-33) y luego Roosevelt (1935-45)- estos gobiernos vendieron armamento a los dos bandos en pugna. Esto es: los gobiernos yanquis siempre actuaron atizando la guerra –sobre todo a las “oposiciones” para luego llegar con todas sus fuerzas de bombarderos como salvadores, asegurándose que con su apoyo ganarían sus incondicionales. ¿Puede olvidarse que con el Plan Marshall de 1947 EEUU repartió ayuda para reconstruir Europa, endeudarlo en grande y así frenar el comunismo que para fortalecerse había creado el Comecón?

3. La realidad es que el único ataque o autoataque que ha sufrido EEUU fue en 2001, durante el gobierno de Bush, el asesino, fueron avionazos dentro del mismo país porque, conocida la gran cortina de seguridad que posee esa nación –cortina impenetrable para algún avión extranjero sin permiso- se tienen investigaciones varias que demuestran que el derribo de las llamadas “torres gemelas” de Nueva York y el ataque al Pentágono, no fue obra de musulmanes o de terroristas orientales, sino de los mismos grupos yanquis –incluso del mismo gobierno- que buscaban con urgencia provocar y justificar las invasiones a Afganistán e Irak, como luego se registró sin justificación alguna. Meses después se demostró la gran crisis que sufría EEUU y la urgencia que tenía –empujado por fabricantes de armas- de impulsar una guerra.

4. Mientras EEUU siga siendo el país con mayores riquezas acumuladas, siga siendo el mejor pertrechado en armamentos de guerra, y siga teniendo la agresiva idea de que “la mejor defensa es el ataque”, seguirá poniéndose al frente de las provocaciones y agresiones a los gobiernos de las naciones que lo critiquen. No puede hacer nada contra gobiernos fuertes como el chino o el ruso, pero no resiste críticas o denuncias de Corea, Irán, Siria, Venezuela, Cuba y pronto no aceptará al presidente de El Salvador. Por ello también entrega subsidios millonarios a las llamadas “oposiciones” y los medios de información: TV, Radio, periódicos, comentaristas, de todos esos países. Cuba ha sido siempre el ejemplo de cómo después de estrangularla con un bloqueo de 60 años, con repartición de millones de dólares pretende terminarla de destruir. Pero los asesinos yanquis no pasarán y serán derrotados.

5. México, después de ser invadido por EEUU en 1847 y obligado a firmar la pérdida de más de la mitad de su territorio, fue re invadido por el mismo país en 1914 para obligar a México a que su Carta Magna no sea retroactiva, no toque un pelo, a los intereses yanquis en México. Sin embargo nuestro héroe nacional Francisco Villa por primera y única vez, invadió a EEUU en marzo de 1916 en el poblado de Columbus como venganza al apoyo yanqui de Wodrow Wilson al gobierno de Carranza y Obregón. Las tropas irregulares de Villa fueron perseguidas por la caballería del ejército de EEUU. Pero ese ataque de Villa fue simbólico en medio de tanta dependencia hacia organismos yanquis como FBI, DEA, CIA, Embajada yanquis, cuyo personal por miles ocupan nuestro país desde hace muchas décadas. (17/VII/21)

