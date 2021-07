Dos grandes alemanes: Marx y su revolución Obrera; Bismarck y su guerra unificadora asesina

Pedro Echeverría V.

1. Otto von Bismarck nació en 1815, tres años antes que Marx y murió en 1898, 15 años después de la muerte de Marx. Tuvieron paralelismo en sus vidas, pero fueron enemigos de clase, antagónicos: el primero defendiendo la corona y la nobleza, buscando con guerras sangrientas la unificación bajo dominio alemán de Austria, Prusia, Hungría; Marx –por su parte- buscando la unidad obrera mundial con el fin de destruir el capitalismo. Ya desde sus padres se veía la radical diferencia económica y social. El padre de Bismarck era un poderoso militar terrateniente del alto mando del ejército prusiano, mientras que el padre de Marx fue un simple abogado.

2. En 1947 Bismarck, siendo del parlamento prusiano se enfrentó a la revolución de los trabajadores alemanes en 1848 acusándolos de “socialistas”; ese mismo año Marx –encabezando a cientos de obreros- lanzaba el “Manifiesto Comunista” al mundo. En 1962 Bismarck ya es primer ministro de Prusia arrebatándoles Ducados a Dinamarca y anexando parte de países que pronto serían de Alemania, tales como Frankfurt, Hanover. Entre tanto Marx se preparaba para la fundación de la Primera Internacional Obrera de septiembre de 1864; los mejor representados eran los ingleses y los alemanes, luego venían Francia, Italia, Polonia y Suiza y su periódico sería El Socialdemócrata.

3. Bismarck gobernó hasta 1890, año en el que Guillermo II lo hizo dimitir. Sin embargo es venerado en Alemania por haber creado, en medio de guerras de ocupación, un poderoso país que siempre busco dominar al mundo. Fue Bismarck el que creó las condiciones y las bases de la Alemania de la Primera Guerra (1914-19) y luego de la Segunda Guerra (1939-45) encabezada por Hitler. Marx, por el contrario, en vez de organizar guerras y someter países, dedicó décadas al estudio de lo que es la sociedad capitalista, su desarrollo y contradicciones, con el único objetivo que la población mundial conozca las sociedades en que se desarrolla y así poder transformarla, poniéndola a su servicio.

4. Me parece que el ejemplo de vidas e ideologías –en este caso muy extremas en dos alemanes del mismo tiempo- pueden enseñarnos que no es un problema de religiones, de buenos y malos, sino de pensamientos ideológicos que comienzan a definirse a partir de los orígenes sociales. No todos los hijos de los poderosos millonarios siguen fielmente el ejemplo explotador, opresor, enemigo de los trabajadores, de sus padres, pero sí el 99.9 por ciento. En cuanto a los trabajadores –víctimas desde que nacen de la ideología que les impone la familia, la iglesia, la escuela, los medios de información, los partidos políticos- por lo menos el 60 por ciento se deja manipular con facilidad por el futbol, la TV, los artículos de belleza.

5. Marx –el estudioso analista de La Sagrada Familia, La Ideología Alemana, la Miseria de la Filosofía y varias obras políticas- evidentemente, perdió la batalla frente a Bismarck imperialista de la guerra. Cumplidos 173 años de Manifiesto Comunista y 154 del primer tomo del libro El Capital, dos obras puestas directamente al servicio de los trabajadores del mundo. Aunque Marx sigue en el pensamiento de millones de sus seguidores en todo el mundo, el funesto Bismarck –aunque poco conocido y nombrado- contribuyó al fortalecimiento del capitalismo que hasta hoy sigue dominando el universo. ¿Hasta cuándo los amos de la guerra, de las invasiones y el dinero dominarán al mundo? (4/VII/21)

