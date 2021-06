Para no aburrirnos y morir, hay que hacer algo notable, aunque no sirva de nada, ¿servir?

Pedro Echeverría V.

1. Ahora que leía acerca del grupo indígena de zapatistas del EZLN que se trasladó en barco de México a España –el artículo de Magdalena Gómez- pensé que es más emocionante participar en cualquier aventura a quedarse cerrado en uno o varios pueblos. A mí en particular me gusta porque durante años –como mochilero sacrificante de salud y seguridad- fui consecuente con viajar, obvio explicando con planes izquierdistas mis objetivos. Eso de los zapatistas me gusta, pero me da un poco de risa porque lo que he observado en otros lugares es más o menos lo mismo que he vivido aquí en México: un maldito sistema capitalista muy sólido que domina en todos los países y controla todo lo indispensable. Los viajes solamente “ilustran”.

2. Sin embargo si los zapatistas logran lazos de amistad en varios países para que luego se organicen en varias naciones reuniones internacionales, festivales, visitas de personalidades, intercambio de ayudas económicas, no está mal porque se sigue estando presente en los medios de información en el mundo. Pero eso para mí sigue siendo un buen entretenimiento que incluso puede durar varias décadas. ¿Pero qué es “entretenimiento”? Son todas las cosas que hacemos –incluso las más importantes- para no morir de aburrimiento. Yo por ejemplo leo, escribo, y demás cosas, para no aburrirme con otras cosas. Obvio, hace varias décadas pensaba que todo lo que hacía era muy importante, fundamental.

3. El sicólogo me diría que mi carácter o temperamento es de personalidad desesperada, de alguien que piensa que la revolución es para mañana, que el imperio yanqui se derrumbaría en una semana y que la sociedad igualitaria se organizaría sin error alguno. Le confesaría que a los 19 años de edad –en mi profunda ignorancia- pensaba que después de triunfar la revolución cubana, a los pocos meses triunfaría en México la revolución socialista; pero el problema es que han pasado más de 60 años de luchar en las calles y estamos peor que antes: se vinieron abajo las revoluciones (Rusa, China, Cubana, Sandinista) así como muchos gobiernos y grupos de izquierda antimperialistas o progresistas. ¿Cómo no desesperarse ante tal panorama?

4. No hay que desesperarse, pero debemos partir de eso que llamamos “realidad” para lograr nuestros avances a partir de ella. Yo sigo siendo un “pesimista esperanzado” porque siento, ¿O soy un pinche cobarde?, que no puedo mandar al carajo todo, porque hay cosas que no alcanzo ver. Sigo pensando que cada país tiene que hacer su propia revolución anticapitalista y antiyanqui, aunque hay algunas naciones con mayores avances y ventajas como es el caso de la China, Rusia, India, Irán, de hoy que pueden enterrar el imperio yanqui. ¿Para ellos sustituirlo? Quizá en parte, pero quizá los pueblos dormidos y eternamente jodidos, hayan despertado en parte. Recuerdo a idiotas mexicanos que decían que si los yanquis en lugar de llevarse más de la mitad de nuestro territorio se hubiesen llevado todo, ya sabríamos inglés.

5. Pues hoy los bobitos –aunque lo odien- aprenderíamos por obligación chino, ruso y persa porque la dominación yanqui, cuando más, tardaría 50 años, cuando yo esté cumpliendo apenas mis 130. No puedo reflexionar acerca de los entretenimientos del mañana. Seguramente – sin registrar cambios ideológicos importantes- estaremos pensando en organizar un partido político que sea tan fuerte para hacerse cargo del poder, con los suficientes subsidios que les permita crecer y tener dirigentes que se hagan diputados y senadores. Puta madre, me volvería a suicidar por ser un tonto –que se cree centro del mundo- que nunca entendió que las cosas son como son y no como quiere que sean; que nunca entendió que estaba fuera de onda. (22/VI/21)

