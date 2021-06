La ley “ojo por ojo” dada por Dios; la ONU que vale un carajo

Pedro Echeverría V.

1. No sé quién hace muchos años me metió en la cabeza que el “ojo por ojo, diente por diente” era una idea violenta árabe, de los musulmanes. Hoy que me puse a pensar que Cuba fue salvajemente bloqueada por órdenes de Estados Unidos en 1962, provocando la muerte de decenas de miles de cubanos a consecuencia de ese bloqueo económico, me vino en mente otra salida diferente a los miles de ruegos lastimosos y peticiones en la ONU.

2. Pensé preguntándome: ¿Cómo ha resistido Cuba 59 años sin hacer nada concreto contra el bloqueo? Me sorprendí: La ley del “ojo por ojo” formaba parte de las leyes que Dios dio a los israelitas mediante Moisés. Además, Jesús la mencionó en el Sermón del Monte (Mateo 5:38; Éxodo 21:24, 25; Deuteronomio 19:21). Según esta ley, el castigo que se imponía a un malhechor tenía que ser proporcional al mal que había cometido

3. ¿Es entonces una Ley de Dios? ¡Sí! Esta ley se aplicaba a quienes hacían daño a propósito a otras personas. En esos casos, la Ley mosaica decía: “Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente; la misma clase de defecto que le cause al hombre, eso es lo que se le debe causar a él” (Levítico 24:20) Obvio luego los religiosos seguidores comenzaron a “componer” las cosas durante años, décadas, para desaparecerla y cambiarla.

4. Pues a mí, en el caso de los gobiernos yanquis asesinos contra la bloqueada Cuba y contra decenas de países bombardeados e invadidos por el imperio gringo, me gusta más el “ojo por ojo, diente por diente” anterior, porque los gobiernos yanquis nunca han sido frenados en sus fechorías. El bloqueo yanqui ha causado a Cuba pérdidas de 125 mil millones de dólares en cinco décadas, sin contar miles y miles de muertes por falta de trabajo e ingresos.

5. Se supone que buena parte de la humanidad debe estar enterada que en la ONU desde el siglo pasado muchos países han estado protestando contra el bloqueo. Basta saber que en 2015 fue aprobada la suspensión inmediata del bloqueo votando 191 países a favor de Cuba y sólo Estados Unidos e Israel (los dos países más asesinos del mundo) votaron por seguir el bloqueo. ¿Es que acaso no se ha inventado otra forma para lograr lo exigido?

6. Lo que ha sucedido es que esta Ley de Dios (como las demás leyes) sólo se aplica –con mucha exageración- contra los pobres que roban un pan para comer: lo ricos se la pasan con burla, por el arco del triunfo, es decir, entre las piernas. Si en la ONU votan por Cuba 191 y en contra dos países asesinos, ¿qué carajos esperamos los seres humanos para emplazar a los EEUU para que cumpla? No creo que se siga resistiendo a cumplir si un día amanece Washington castigado en ojos y dientes. (11/VI/21)

