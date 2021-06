Maduro, si no movilizas a tu pueblo renuncia, antes que los yanquis te den golpe de Estado

Pedro Echeverría V.

1., Coño Maduro, tú como ex canciller debes conocer al dedillo la historia de los asesinatos, bombardeos, golpes de Estado yanquis en todo el mundo usando diversos métodos; si no, es que estás jodido. El único camino que te queda –ahora que los yanquis y todas sus dependencias (la ONU, la OTAN, la OEA, Europa), es movilizar combativamente a tu pueblo y preparar a los militares, poniendo todo para salvar a tu gobierno. Lo demás, como el diálogo –como dicen en México- son chupadotas de bebé. No sé tú, pero si fuera Hugo Chávez, aprovecharía para aclarar al mundo la intervención yanqui y la miseria del arrastrado y traidor Guaidó, por estar vendiendo Venezuela al oro yanqui.

2. Tú, Maduro, serás acusado de blandengue por no castigar, reprimir, a los antichavistas que desde hace décadas se han opuesto a la construcción de un país igualitario boicoteando el programa del “socialismo del siglo XXI”. Al devolver Venezuela a los multimillonarios que en 2002 derrocaron dos días a Chávez, estarías tú traicionando a las fuerzas de izquierda de América Latina y del mundo que no hemos ido a Venezuela para acompañarte, pero no lo hemos dejado de hacer defendiendo en todas partes a tu gobierno. Manda al carajo a quienes te empujan a ese diálogo controlado por el imperio y diles que siempre has estado abierto a ello pero en la misma Venezuela con presencia del pueblo, no de los agentes imperialistas.

3. No puedes estar aceptando diálogos y elecciones por petición de una “oposición” al servicio del imperio. Éstos solamente deben organizarse si el pueblo los pide por necesidad. Los socialistas verdaderos o los izquierdistas no pueden decidir por cuenta propia estos asuntos de la República.; tienen la obligación de estar directamente en contacto con la población para que –de acuerdo a las condiciones concretas- se decidan las cosas. Chávez tuvo “la suerte” de contar con Evo, Correa, Castro, Cristina o Lula, como consejeros; hoy casi nada queda de aquellos dirigentes y Maduro tendrá que buscar; mientras el imperio yanqui lo sigue teniendo todo. Pero para eso sirve el pueblo venezolano, para que sea consultado siempre. (7/VI/21)

