Defender la democracia actual del fascismo que se reorganiza, pero, ¿cuál democracia?

Pedro Echeverría V.

1. El Destacado periodista David Brooks –citando al exfuncionario de Clinton, Robert Reich- escribe: “La democracia está enfrentando una crisis existencial. La desigualdad e injusticia nos están destrozando. Los hechos fundamentales están bajo ataque. Y las fuerzas del fascismo se están reorganizando. Si no actuamos ahora para proteger la democracia, temo que podremos perderla para siempre durante la próxima década”. Es interesante el llamado alternativo: “democracia o fascismo”; lo importante es que el fascismo asesino lo conocemos con Hitler, Pinochet, los generalotes argentinos; pero defender esta democracia de millonarios, saqueadores, asesinos, que se opone a la igualdad, que engaña a los pueblos con elecciones y partidos, puta madre ¿no será otra versión disfrazada de fascismo?

2. Alguien me diría: “Qué tonto eres, no conoces el fascismo, no sabes que todos los izquierdistas, los periodistas radicales, los que tengan una historia como agitadores sociales, se irían a la cárcel o de plano serían asesinados”. Por el contrario –se sabe- en la democracia –aunque la desigualdad y la injusticia la estén destrozando; aunque se permita el saqueo, el robo y el asesinato, así como que solo establezca algunas libertades que no sobrepasen lo establecido por el poder, se cuentan –y es lo más importante- con márgenes, aunque muy pequeños y limitados, para continuar luchando. Hay –sin duda alguna- mucha deferencia entre fascismo y democracia. Los “fachos” –como les decimos a todos los ladrones y asesinos seguidores de Hitler y Pinochet- quieren construir una sociedad absolutamente esclava.

3. En varios países han sacado las cabezas los jóvenes fascistas llevando la cruz suástica hitleriana y amenazando a todos los que les hagan mala cara. En muchos colegios privados de EEUU, Alemania, Israel, Reino Unido, jóvenes de preparatoria, licenciatura y posgrado –los hijos de los ricos y sus amigos- han comenzado a dar la cara porque se sienten fuertes y muy respaldados por funcionarios. México, sólo es un aprendiz, un seguidor, de esos ejemplos, pero saben sus jóvenes que cuentan con todo el apoyo empresarial, sobre todo de políticos como Salinas, Fox, Calderón; así como empresarios como Claudio X, el tal Hoyos y dos o tres que en los últimos años han destacado mucho a escondidas, apoyando al sector violento. Así que –como lo advierte el periodista Brooks- hay que tener bien vigilados a los fachos.

4. El problema es que la llamada democracia de multimillonarios, de ladrones y asesinos, que sólo busca poder y dinero, se parece mucho al fascismo. Los llamados “demócratas”, conservadores de derecha, de centro, socialdemócratas, se niegan a reconocer que el enemigo principal, histórico real y actual es el capitalismo, la desigualdad entre los seres humanos, la pobreza, la miseria y el hambre reinante en el 80 por ciento de la población. Creen como tontos, o de manera oportunista, en un electoralismo que en México se inicia en 1824 -desde que surge como país- y a 200 años no ha dejado de ser una feroz dictadura de los ricos garantizando que las familias pobres sigan siendo pobres toda la vida. Cada gobierno promete y se inicia bien, pero en el balance final se concluye que los pobres siguen siendo el 80 por ciento de la población.

5. Ayer domingo fueron las elecciones y el resultado –como había escrito antes- iba a ser más de lo mismo, es decir, resultados sin grandes cambios. Viene la segunda parte del “sexenio de cambios para que todo siga igual”. ¿Cuántos millones de pobres dejarán de serlo? ¿Cuántos miles de ricos dejarán de serlo y de explotar el trabajo humano? Después de mil años todos los países –las 200 naciones de la ONU- siguen sufriendo la desigualdad económica y social. Ni Rusia, China, Cuba, ni el bloque oriental, ni Chile, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, pudieron cambiar nada. El imperio yanqui, con el apoyo del capitalismo mundial, la ONU y la OTAN, tuvieron mucho más poder para acabar uno por uno con los gobiernos de esos países. Usando la llamada “democracia”, el fascismo, la dictadura, los golpes de Estado militares, los bloqueos, se impusieron. (7/VI/21)

