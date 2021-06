50 mil millones de pesos que gastó el INE y partidos: ¡un desfalco a la nación! ¡Desaparición!

Pedro Echeverría V.

1. Me imagino a los políticos mexicanos, todos corruptos, subir a un avión, bajar y abordar los automóviles que los esperan para llegar a los mejores hoteles, donde han ordenado los mejores tragos o vinos. Son los signos de los funcionarios del INE y de los jefes de partidos de los últimos 30 años. Mientras tanto un pueblo miserable que trabaja todo el día con salarios de hambre, con la esperanza en tener para su pasaje de autobús y llegar a beber agua a su hogar. La vida está de cabeza y no es sólo decirlo sino luchar para ponerla de pie de modo que los que trabajan lo tengan todo y los que vivan con el engaño, el robo y la corrupción –políticos y empresarios- sean confinados para reeducarlos por obligación.

2. Cincuenta mil millones de pesos son un chingo, un cerro de dinero despilfarrado en elecciones que siguen siendo tan fraudulentas y tan tramposas, como fueron en las décadas de los setenta u ochenta cuando las organizaban la secretaria de Gobernación del gobierno del PRI. Sólo cambió de manos del PRI a manos de los partidos que han demostrado ser igual de ladrones y corruptos que el PRI. Esa gigantesca cantidad de dinero podría servir para abrir fábricas y empleos, para aumentar la producción de comida que tanto reclama la población. Llevo más de 60 años viendo y analizando la política mexicana que me parece una basura, así como los personajes que intervienen en ella, sean de partidos, el INE o el TRIFE.

3. Si a esos 50 mil millones les sumamos luego gigantescos salarios y dinero de comisiones de 500 diputados y 128 senadores, de sus ayudantes, etcétera, tendremos otros miles de millones de pesos que se les quita de la boca a los proletarios que sí trabajan en serio. ¿Cuántos miles de millones se despilfarran en otros países a nombre de la democracia burguesa de partidos y elecciones? Nunca me preocupé por conocer el sistema electoral en Cuba que durante 60 años celebró elecciones usando el sistema directo de representantes electos de “manzana”, de sindicatos, de organizaciones de mujeres y de jóvenes. Cuba donde pudo –en el sistema de salud y educación- supero diez veces a México, a pesar de las intervenciones de EEUU.

4. Me ha parecido, desde hace muchas décadas, que el llamado sistema democrático no ha sido otra cosa que el sistema burgués para garantizar una dictadura de la clase económica dominante. Sólo imaginar que es democracia un sistema que apoya y defiende la desigualdad social, la acumulación de riquezas en unas cuantas familias, la despiadada explotación del trabajo humano, sean hombres, mujeres, niños o incapacitados. No sólo es democracia burguesa sino la única democracia que se conoce en la que los multimillonarios dominan e imponen su poder. Nunca en país alguno llamado democrático ha gobernado un grupo de pobres explotados. Hasta “el indio” Juárez tuvo que hacer burgués entes de gobernar.

5. La palabra “democracia” es sinónimo de “vómito”, porque es lo que me provoca cuando escucho a los gobiernos asesinos encabezados por los de EEUU, Inglaterra, Israel y muchos más, decir que son demócratas. En vez de luchar por la “democracia” hay que hacerlo por la igualdad; en lugar de aplaudir a gobiernos de ricos hay que buscar que los trabajadores se auto organicen en colectivos. Desde luego los creadores de la “democracia” parlamentaria de partidos, le llamarán dictadores a quienes no siguen su modelo de explotación y engaño. Pero ya es tiempo de acabar con esos modelos que esquilman a los pueblos, tal como el caso del INI, del TRIFE y esos sistemas electorales de partidos que dilapidan millones de pesos.

6. Deberíamos concluir de nuestro modelo electoral ha sido, desde siempre, un fracaso absoluto porque permite –con mucho dinero usado de mil formas- que se compren los votos. Además el dinero que gastan los partidos y la autoridad electoral es un desfalco al presupuesto de la nación. Habría que crear un modelo, bien estudiado, que elimine la compra de votos y el desfalco presupuestal. Quizá en meses de conferencias, debates y asambleas puedan elegirse delegados representativos a una convención estatal, luego nacional que lleve a la responsabilidad de gobierno. Aquí se podrían enterrar a los partidos políticos que en México sólo han servido para acumular poder y dinero. Sería tarea de otros debates. (5/VI/21)

