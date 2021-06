Toda la burguesía contra AMLO: derecha política, empresarios, clero, “intelectuales”, prensa

Pedro Echeverría V.

1. Todos contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero se la van a pelar. Los analistas serios, partiendo de informes, sondeos, encuestas, dicen que López Obrador –que no el partido electoral Morena, bien penetrado por el oportunismo- obtendrá con mucho la votación mayoritaria. ¿Por qué?, muy claro: porque este gobierno no es ladrón, asesino, saqueador, despilfarrador, como fueron todos los anteriores. Nosotros desde la izquierda lo criticamos, pero exigiéndole más presupuesto en beneficio del pueblo, de los pobres, de los oprimidos; también pidiéndole fuerte que no sea blandengue contra los delincuentes de cuello blanco, contra los 300 ricos, que han acumulado cientos de denuncias sin ir a la cárcel.

2. En la izquierda todos pensamos que los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, junto a varios miembros “distinguidos” de sus gabinetes –quienes desde entonces acumulaban miles de denuncias de saqueos, robos, asesinatos- irían a prisión en el primer mes de gobierno. Además se han denunciado casos de cientos de negocios directos, triangulados, con depósitos en bancos foráneos o “paraísos fiscales”; así como delincuentes ricos mexicanos apresados en otros países, siendo la respuesta cobarde de AMLO de que “no es vengativo” y que todos tienen libertad, se supone, “hasta de hacer más miserable al pueblo” robándole y esquilmándolo. Esto y muchas cosas más han denunciado la izquierda.

3. Aunque López Obrador ha declarado no ser de izquierda, su gobierno socialdemócrata es el menos funesto de todos los gobiernos anteriores que sólo hicieron más ricos y poderosos a empresarios y mafiosos de derecha cuya lista muy bien se pueden ver en desplegados que han firmado contra AMLO. Esta semana, anterior a las elecciones, además de los desplegados anti AMLO y las publicaciones internacionales pagadas con dinero empresarial, se han publicado declaraciones de altos dignatarios de la iglesia católica llamando a repudiar al lópezobradorismo. El funesto ex cardenal Sandoval se lanza contra “la dictadura comunista que esclaviza a Cuba y Venezuela, poniendo en juego la seguridad nacional y la paz”. Además del cura de Cancún (Elizondo), el legionario Espinosa y el rector de la Pontificia, Flores.

4. Espero que estos desesperados buitres –que han perdido la carroña o por lo menos no la tienen fácil como antes- no se lancen a los dos días de los comicios a un golpe de Estado contra el presidente López Obrador, porque ello puede dar lugar a una guerra civil. El pueblo entonces ya podrá exigir –desde los principios de la izquierda- a López Obrador que actúe como desde hace dos años debió hacerlo: dejando a un lado el legalismo burgués, metiendo a unos 200 delincuentes de cuello blanco a prisión y expropiando los miles de millones de pesos que han robado en el país. La cárcel se la han ganado a pulso todos los “neoliberales, derechistas o conservadores” y AMLO -echando a la basura su blandenguería cuasi religiosa- al fin comenzaría a gobernar en serio.

5. Claro, en caso de una confrontación fuerte y violenta en México, que nadie desea, ¿Qué papel jugaría el ejército mexicano, la marina y demás fuerzas “del orden”? Más importantes aún: ¿Cuál sería la posición del gobierno yanqui al ver los movimientos en su “patio trasero? Obvio, las clases millonarias más poderosas en México han sondeado ante el ejército y el gobierno gringo buscando llegar a acuerdos sin que López Obrador esté informado; para esas negociaciones usarían su capacidad los ex presidentes. La izquierda y la centro/izquierda deben estar muy atentos para combatir cualquier restauración de poder de los ladrones y asesinos que tanto han dañado al país. (3/VI/21)

